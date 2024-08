A Fórmula 2 retoma sua temporada 2024 neste final de semana para a disputa da 11ª etapa do campeonato, marcada para Monza, na Itália. Defendendo a equipe Van Amersfoort Racing, Enzo Fittipaldi busca avançar na tabela de pontos na primeira das quatro rodadas duplas decisivas do ano, marcada para um dos circuitos em que o piloto mais correu na carreira.

Enzo correu 18 vezes no circuito de 5.793 metros, sendo sete delas em corridas na F2. São seis chegadas entre os cinco melhores em Monza na carreira, dois delas na categoria de acesso à Fórmula 1: o terceiro lugar obtido em 2022, e a quarta posição conquistada na temporada passada.

“Monza é o circuito em que eu mais disputei corridas na carreira, e tenho bons resultados lá. Espero conseguir resultados positivos para avançar na classificação do campeonato nessa primeira etapa após a parada de férias de verão, e para isso a gente precisa evoluir o carro durante o final de semana”, disse Enzo Fittipaldi.

A programação de Monza da F2 terá início na sexta-feira, quando ocorrem o treino livre e a classificação. O sábado terá corrida sprint, com largada às 9h15, enquanto a corrida principal está marcada para 5h05 de domingo. O BandSports fará a transmissão da etapa do fim de semana.

