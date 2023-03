A temporada da Fórmula 2 começou neste fim de semana, seguindo a Fórmula 1 no Bahrein. Na manhã deste sábado aconteceu a primeira classificação do ano e teve Theo Pourchaire como o pole position. Victor Martins e Richard Verschoor completaram o top 3. O brasileiro Enzo Fittipaldi foi o 13º colocado.

Diferente do que acontece na F1, a F3 não é dividida por Q1, Q2 e Q3. Tudo acontece dentro 29 minutos regressivos. Na primeira tentativa, Theo Pourchaire assumiu a liderança com o tempo de 1m41s530. O brasileiro Enzo Fittipaldi conseguiu a sétima melhor marca, mas ultrapassou os limites de pista e a volta foi deletada. Pouco depois, ele 'saltou' para o sexto lugar e fechou a primeira parte da sessão em P12.

Segunda tentativa, Pourchaire seguiu na liderança abaixando ainda mais o tempo cravando 1m40s903 - praticamente encerrando a disputa pela pole neste momento. Enzo Fittipaldi não conseguiu uma boa volta e fechou sua participação em P13.

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #219 - Ferrari renovada, Mercedes melhor e Red Bull bem? Que F1 teremos em 2023?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: