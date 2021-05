A Fórmula 2 retoma a temporada 2021 neste fim de semana, andando junto com a F1 em Mônaco. E, nesta quinta, tivemos a classificação, que define os grids de largada das corridas um e três. No combinado dos grupos, um formato específico para Mônaco, Théo Pourchaire foi o mais rápido, garantindo a pole da terceira corrida. Já o décimo colocado da sessão, que garantiu a pole da corrida um, foi Guanyu Zhou, que terá Felipe Drugovich ao lado.

Com uma vitória e um pódio na etapa do Bahrein, Guanyu Zhou, companheiro de Felipe Drugovich na UNI-Virtuosi, chega a Mônaco na liderança, com 41 pontos, contra 30 de Liam Lawson e 28 de Jehan Daruvala.

Com a particularidade da pista de Mônaco, a F2 mudou o formato da classificação para o fim de semana, com os 22 pilotos sendo divididos em dois grupos de 11. Os primeiros 11 são os carros com números pares e os outros 11, ímpares. Cada grupo teve 16 minutos na pista para marcar seu tempo.

No Grupo 1, tivemos entre os destaques os brasileiros Felipe Drugovich e Gianluca Petecof, Oscar Piastri, da Prema, Jehan Daruvala, da Carlin e Jüri Vips, da Hitech. No Grupo 2, Guilherme Samaia, Robert Shwartzman, da Prema, Guanyu Zhou, da UNI-Virtuosi, Dan Ticktum, da Carlin e Liam Lawson, da Hitech.

Théo Pourchaire foi o mais rápido do primeiro grupo, com 01min20s985, 0s458 a frente de Oscar Piastri, com Jüri Vips em terceiro. O piloto da Hitech vinha na liderança até o minuto final, mas teve uma leve batida em uma barreira que comprometeu sua direção, freando na área de escape da Sainte Devote.

Felipe Drugovich foi o quinto, 1s1 atrás de Pourchaire, enquanto Gianluca Petecof foi o décimo. O brasileiro da Campos quase não teve tempo de pista mais cedo, já que seu motor explodiu no início do único treino livre da categoria.

No segundo grupo, os pilotos demoraram para iniciar a sequência de voltas rápidas, com os melhores tempos chegando apenas nos dois minutos finais. Robert Shwartzman foi o melhor do segundo grupo, com 01min21s403, 0s186 a frente de Dan Ticktum e Ralph Boschung em terceiro. Guilherme Samaia foi o décimo.

Combinando os resultados das duas sessões, Théo Pourchaire foi o mais rápido, com seu 01min20s985 não sendo superado por nenhum piloto do segundo grupo. Completaram o top 5 Shwartzman, Piastri, Ticktum e Vips.

Com o resultado, Pourchaire ainda fez história, sendo o pole mais jovem da história da segunda categoria de competições de fórmula, superando uma marca de mais de 20 anos que pertencia a Fernando Alonso. O francês cravou a pole com 17 anos e nove meses de idade, superando a marca do espanhol, bicampeão de F1, por apenas 17 dias.

Com o décimo lugar, Guanyu Zhou garante a pole position para a primeira corrida do final de semana, que define seu grid com a inversão dos dez primeiros colocados na classificação. Ele terá ao seu lado Felipe Drugovich, que foi o nono. Gianluca Petecof e Guilherme Samaia largarão lado a lado, em 19º e 20º.

Diferente da F1, a F2 vai à pista de Mônaco na sexta, para a primeira das três corridas do final de semana. A largada está marcada para 06h45, horário de Brasília. As corridas dois e três serão realizadas no sábado, às 03h20 e 12h15, respectivamente. Todas as transmissões serão realizadas pelo Bandsports e no Motorsport.com você acompanha toda a cobertura do fim de semana.

