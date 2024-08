O piloto brasileiro da Invicta, Gabriel Bortoleto, tem chances reais de conquistar o título da Fórmula 2, mesmo estando na segunda colocação. Com 129 pontos, 36 atrás do líder Isack Hadjar, piloto da Campos Racing, Bortoleto precisa de resultados perfeitos para depender só de si nas últimas quatro corridas da categoria e ser declarado campeão.

Mas, além do cenário ideal, existem outras combinações que resultam na conquista do trófeu da F2 pelo brasileiro em seu ano de estreia, além dos acasos comuns da categoria, como acidentes e abandonos, que podem facilitar ou complicar a vida de Gabriel.

Quais são as possibilidades para a vitória de Bortoleto na F2? O Motorsport.com mostra abaixo:

O que Bortoleto precisa fazer?

Para vencer sem depender de ninguém, mesmo com segundo lugar de Hadjar em todas as corridas, o brasileiro precisa:

Vencer todas as corridas sprint e principais, além de fazer todas as voltas mais rápidas e pole positions, conquistando 152 pontos e totalizando 281, contra o máximo de 269 de Hadjar, nesse cenário.

Para vencer sem depender de ninguém, deixando escapar alguma volta mais rápida ou pole position, Bortoleto precisa:

Vencer todas as corridas e ter pelo menos uma combinação de: todas as pole positions, sem precisar de volta mais rápida; ou três poles e, pelo menos, uma volta mais rápida.

Se Hadjar não conseguir posição maior que terceiro lugar, em sprint e principal, Bortoleto precisa:

Vencer todas, sem depender de volta mais rápida ou pole position

Vencer três corridas principais e todas as sprints, ou todas as principais e conquistando pelo menos o sétimo lugar em apenas uma das sprints, garantindo vitória em todas as outras

Se Hadjar não pontuar mais nenhuma vez nas últimas quatro corridas, o piloto da Invicta precisa somar 37 pontos:

Vencer uma corrida principal e uma sprint, além de somar mais dois pontos, seja em volta mais rápida, pole positions, ou alcançando posições que pontuam

No caso de resultados desfavoráveis de Bortoleto, Hadjar tem a maior média, com 16,5 pontos por etapa, enquanto o piloto brasileiro tem 12,9 pontos por etapa. A próxima etapa da F2 2024 é já neste fim de semana, em Monza, onde a categoria suporte acompanha a Fórmula 1 no GP da Itália.

RICO PENTEADO projeta MONZA, analisa McLAREN x RBR, fala de DRUGO e responde a galera! TELEMETRIA F1

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Colapinto na F1. E DRUGO? Bortoleto/Audi, 'DECISÃO' em Monza, RBR TENSA, Norris e + | Tiago Mendonça

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!