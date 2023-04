F2: Veja horários e como assistir etapa do Azerbaijão, em Baku

Acompanhando a Fórmula 1 neste fim de semana, a Fórmula 2 acelera pelo circuito de Baku na quarta etapa da temporada 2023, que promete grandes emoções.

Em poucos anos, a etapa de Baku já se tornou tradicional no calendário da F2, estando presente desde a estreia do Azerbaijão na F1, em 2016 (como GP da Europa), quando a categoria ainda se chamava GP2. Desde então, a única vez que Baku não fez parte da temporada foi em 2020, quando a prova foi cancelada devido à pandemia da Covid-19.

Com duas vitórias no ano até aqui, Ayumu Iwasa é o líder com 58 pontos, oito a mais que Theo Pourchaire, enquanto Frédérik Vesti é o terceiro, com 42. Empatados com 33 pontos cada, Ralph Boschung e Arthur Leclerc completam o top 5. Sem pontuar na Austrália, Enzo Fittipaldi é o 14º, com apenas oito pontos.

Confira a programação da Fórmula 2 no Azerbaijão:

Fórmula 2 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre Sexta-feira 04h05 Bandsports Classificação Sexta-feira 08h Bandsports Corrida 1 Sábado 08h15 Bandsports Corrida 2 Domingo 04h35 Bandsports

