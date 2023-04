Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula 2 encerrou neste domingo a terceira etapa da temporada 2023 com a corrida 2 da Austrália. E em uma prova com longas intervenções do safety car, onde a estratégia de parada fez a diferença, a vitória ficou com Ayumi Iwasa, enquanto Theo Pourchaire e Arthur Leclerc completaram o pódio.

Já o brasileiro Enzo Fittipaldi abandonou na voltas finais ao bater com o carro logo após sair dos boxes, completando um fim de semana sem pontuar.

Após a corrida do sábado, apenas quatro pontos separam os cinco primeiros. Ralph Boschung lidera com 33, mesmo total de Ayumu Iwasa, enquanto Theo Pourchaire tem 32, Dennis Hauger 30 e Frédrik Vesti tem 29.

Na largada, Iwasa saiu bem, conseguindo fazer a curva um sem ser incomodado. Ao final da volta, o japonês liderava, seguido de Pourchaire, Martins, Hadjar e Bearman. Já Fittipaldi era o 14º.

Aos poucos, Iwasa foi abrindo para Pourchaire mas, com o uso do DRS, ela variava entre 0s4 e 0s9, enquanto o francês era fortemente pressionado por Martins, que fazia as voltas mais rápidas do trio.

Na oitava volta, uma disputa entre Crawford e Doohan terminou com o americano no muro e na brita. O australiano tentou passar por dentro na curva e eles acabaram se tocando. Isso forçou a direção de prova a acionar o safety car pela primeira vez. Com isso, a maior parte do grid apostou em fazer a troca de pneus.

Na relargada, na volta 13 de 33, os pilotos que não pararam assumiram a ponta. Vesti era o líder, seguido de Nissany, Fittipaldi, Maini e Iwasa, o melhor colocado entre os que trocaram pneus.

Vesti rapidamente abriu uma vantagem de 2s, enquanto Nissany era pressionado por Fittipaldi e Maini, permitindo a aproximação de Iwasa. Em meio à disputa, Nissany e Enzo tiveram uma confusão, permitindo que Maini e Iwasa assumissem P2 e P3, deixando o brasileiro em quarto e o israelense apenas em sexto.

Quando a prova chegava à metade, Vesti se mantinha na ponta mesmo sem fazer a parada ainda, com 4s3 de vantagem para Maini, que já era pressionado por Iwasa. Pourchaire era o quarto e Fittipaldi o quinto, já sofrendo com o desgaste do pneu.

A dez voltas do fim, na 23ª de 33, Vesti seguia sem parar, com 6s de vantagem para Iwasa, com Pourchaire em terceiro. Já Fittipaldi era o sexto colocado ainda sem fazer a troca de pneus, assim como o norueguês da Prema na ponta.

Pelo incidente com Nissany, Fittipaldi foi penalizado com 5s por forçar o israelense fora da pista. Sem ter feito a troca de pneus, o brasileiro pagou nos boxes, aproveitando o safety car acionado na volta 26 por causa do próprio Nissany, que enfiou o carro no muro.

Durante o SC, Enzo chegou a fazer a parada, pagando a punição. Mas, na saída dos boxes, o piloto da Carlin acabou indo parar na grama e rodando. Ao sair, perdeu o controle do carro e bateu no muro, pouco à frente de Nissany.

No novo reinício, na volta 31 de 33, Iwasa liderava, com Pourchaire, Hauger, Martins e Leclerc completavam o top 5. Com pneus macios, Vesti era o sétimo colocado, atrás ainda de Maloney.

Mas, antes mesmo da bandeira verde, Hauger levou um toque de Martins na chegada à penúltima curva. Ambos escaparam da pista e foram parar no fundo do grid.

No final, Ayumu Iwasa conseguiu converter a pole em vitória apesar de uma corrida atribulada, com Theo Pourchare e Arthur Leclerc completando o pódio. Fecharam o top 10: Fréderik Vesti, Zane Maloney, Jehan Daruvala, Richard Verschoor, Jack Doohan e Kush Maini e Roman Stanek.

A Fórmula 2 acompanha a pausa de três semanas da F1, retomando as atividades em abril em Baku, junto do GP do Azerbaijão.

