A Fórmula 2 realizou na madrugada deste sábado (1º) a primeira corrida da etapa da Austrália. Em uma prova com a pista molhada e sob forte interferência do safety car, Dennis Hauger foi o vencedor, com Jak Crawford e Kush Maini completando o pódio.

Já o brasileiro Enzo Fittipaldi sequer chegou a disputar a prova. O piloto da Carlin acabou perdendo o controle do carro em um trecho úmido da pista e acabou batendo na volta de ida ao grid, encerrando suas chances antes mesmo da largada.

A chuva que caía nos minutos finais do TL3 da F1 não apertou, mas teve um efeito negativo para a F2: na volta de ida ao grid de largada, Enzo Fittipaldi acabou batendo no muro e sequer disputou a prova. Líder do campeonato, o suíço Ralph Boschung viveu o mesmo drama do brasileiro.

Com alguns trechos ainda molhados e a baixa temperatura da pista, a direção de prova optou por adiar o início da corrida em cinco minutos.

Na largada, Hauger se defendeu dos ataques de Crawford para se manter à frente após a primeira curva. Na conclusão do primeiro giro, Hauger liderava, com Crawford e Maini em sua cola, seguidos de Martins e Leclerc.

Já o outro líder do campeonato, Iwasa, teve problemas no começo da prova, com um furo de pneu. tendo que entrar os boxes para fazer a troca.

Na primeira metade da prova, de 22 voltas, o fgrande destaque foi a disputa entre Maini e Leclerc. Com os dois em uma briga intensa, os pilotos que vinham atrás inclusive conseguiram encostar para entrar nessa luta.

Quando a prova chegava à metade, Hauger liderava com 1s para Crawford, seguido de Maini, Leclerc e Martins. Aos poucos, os pilotos eram informados pelo rádio sobre a possibilidade de chuva na reta final da corrida.

Em meio à tensão da chuva, o safety car precisou ser acionado na volta 14. Doohan sofreu um toque e acabou rodando e parando no meio da pista, sem ter como seguir na prova. Com isso, praticamente todos os pilotos entraram nos boxes para trocar pneus. A maioria optou pelo intermediário, mas alguns arriscaram seguir com slicks.

Com a demora na remoção do carro de Doohan, os boxes viveram voltas de muita movimentação, com o pilotos entrando mais de uma vez para trocarem pneus. O safety car finalmente saiu no início da volta 21, com duas para o fim.

No final, Dennis Hauger não teve problemas para cruzar a linha de chegada em primeiro. Jak Crawford foi o segundo, com Kush Maini, Arthur Leclerc e Zane Maloney completando o top 5.

A Fórmula 2 volta à pista de Melbourne na noite de sábado para a segunda e última corrida da etapa. A largada está marcada para 21h35, horário de Brasília, com transmissão do Bandsports e da F1TV Pro.

