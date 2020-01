Enzo Fittipaldi é anunciado como piloto da HWA na F3 em 2020

Enzo Fittipaldi anunciou em dezembro que competiria em 2020 na FIA F3 e que estava negociando com alguns times da categoria. Nesta quarta-feira (08), a HWA anunciou o brasileiro, campeão da F4 Italiana em 2018, para correr ao lado de Jack Doohan, com ambos fazendo companhia ao piloto do programa da Red Bull, Jake Hughes.

"Mal posso esperar para participar deste campeonato super competitivo e desafiador da FIA F3. Também estou muito empolgado em participar dessa nova jornada com a HWA Racelab. Agradeço também à Ferrari Driver Academy e aos meus patrocinadores pelo apoio contínuo”, disse Fittipaldi, neto de Emerson Fittipaldi.

Doohan entrará em sua terceira temporada de corridas de carros neste ano e espera lutar pelo título desde o início desta temporada.

"A HWA é conhecida por sua competitividade e tenho certeza que este ano não será diferente", disse ele.

"Os últimos dois anos em carros me proporcionaram uma boa base sólida e, agora, com uma equipe como a HWA, estou ansioso para ter chance de lutar pelo título".

Seu pai, Mick Doohan, cinco vezes campeão mundial de motovelocidade nas 500cc nos anos 1990, acrescentou: “Estou emocionado ao ver Jack se juntar à HWA e à F3 este ano.”

“Aos 17 anos no final deste mês, este campeonato será um grande salto para o garoto, mas sinto que ele estará em boas mãos na HWA.”

A Red Bull ainda não anunciou seus pilotos juniores para 2019. Doohan esteve no elenco nos últimos dois anos e o Motorsport.com apurou que ele manterá o lugar na próxima temporada.

O chefe da HWA, Ulrich Fritz, diz que a decisão da equipe de ir com Fittipaldi e Doohan não se resume apenas a seus sobrenomes e quer ter mais de um piloto lutando por pódios todo fim de semana.

"Estou muito satisfeito por termos conseguido garantir os serviços de Jack e Enzo", disse Fritz. “No entanto, não os optamos por seus nomes famosos, mas por seu imenso talento, que ambos demonstraram enfaticamente nos últimos anos.”

“O campeonato de Fórmula 3 da FIA é o próximo nível para os dois. Em Jake, eles têm o professor certo ao seu lado, com quem eles podem aprender muito."

Hughes, que retorna pelo quarto ano na F3 e realiza outros trabalhos para a HWA, acrescentou: "Estou feliz por estar de volta à F3. Obviamente, estou procurando aproveitar toda a experiência que tenho agora na categoria.”

A HWA também se expandirá para a F2 este ano e contratou Artem Markelov e Giuliano Alesi como seus pilotos.

