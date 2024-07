A Fórmula 2 teve neste domingo (30) o fechamento da sétima etapa da temporada 2024 no Red Bull Ring, na Áustria, e teve como um dos destaques da corrida Enzo Fittipaldi. O brasileiro da equipe Van Amersfoort completou a disputa com a quarta posição, depois de subir 11 colocações ao longo das 40 voltas da prova.

Fittipaldi fez uma prova combativa, sobretudo na segunda metade, quando conseguiu ultrapassagens para avançar até o top 5. O brasileiro apostou em uma estratégia em que largou com pneus supermacios e fez o pit stop logo nas voltas iniciais, recebendo pneus macios, finalizando a disputa em quarto lugar.

“Foi uma boa corrida no Red Bull Ring neste domingo. Partimos da 15ª posição e avançamos até o quarto lugar, então foi uma boa recuperação. Agradeço a equipe e também a todos pela torcida hoje e sempre”, disse Enzo Fittipaldi, que tem os patrocínios de Red Bull, Eurofarma, Claro, Snapdragon, PneuStore, Stake, Localiza, Baterias Moura, OakBerry e IDS.

A Fórmula 2 terá prosseguimento já no próximo final de semana, quando abre a segunda metade do campeonato com a disputa da rodada dupla da Inglaterra, em Silverstone.

