Com dois brasileiros, Fórmula E divulga grid de 2021-22; confira

Com a pré-temporada iniciando nesta segunda-feira (29), a Fórmula E já tem seu grid completo para 2021-22, com a permanência do atual campeão Nyck de Vries e dois brasileiros: Lucas di Grassi e Sérgio Sette Câmara. Cinco equipes tiveram modificações nas suas duplas em relação ao último mundial.

A mudança mais emblemática é a saída da Audi, que deixou a categoria de carros elétricos após sete campeonatos, em uma trajetória com um título de pilotos, com di Grassi em 2016-17, e um de construtores, em 2017-18. Outra que se ausentará é a BMW, que encerrou a parceria com a Andretti. Apesar disso, o time americano segue na divisão.

A Mercedes, atual campeã de pilotos e equipes, manteve a dupla com de Vries e Stoffel Vandoorne em seu último ano na Fórmula E, pois a montadora sairá da categoria ao final da temporada, conforme noticiado pelo Motorsport.com. Os dois times com brasileiros tiveram mudanças na formação. Di Grassi foi para a Rokit Venturi para ser companheiro de Edoardo Mortara, enquanto Sette Câmara segue na Dragon Penske, mas dessa vez com a companhia de Antonio Giovinazzi, que deixará a Fórmula 1 no fim do ano. Além da saída da BMW, a Andretti também mudou seus pilotos e agora contará com Oliver Askew como dupla de Jake Dennis As outras com modificações são a NIO 333, que contratou a estrela da Fórmula 2 Dan Ticktum para fazer companhia a Oliver Turvey, a Mahindra, com Oliver Rowland no lugar de Alex Lynn junto a Alexander Sims, e a Nissan e.dams, que trouxe Maximiliam Günther para dividir os boxes com Sébastien Buemi. A primeira etapa da temporada está marcada para os dias 28 e 29 de janeiro de 2022, em rodada dupla do ePrix de Diriyah, na Arábia Saudita. Confira o grid completo da Fórmula E de 2021-22 Equipe Piloto 1 Piloto 2 Avalanche Andretti Formula E Jake Dennis Oliver Askew Dragon Penske Autosport Sérgio Sette Câmara Antonio Giovinazzi DS Techeetah António Félix da Costa Jean-Éric Vergne Envision Racing Robin Frijns Nick Cassidy Mahindra Racing Oliver Rowland Alexander Sims Mercedes-EQ Formula E Team Stoffel Vandoorne Nyck de Vries NIO 333 Racing Oliver Turvey Dan Ticktum Nissan e.dams Sébastien Buemi Maximiliam Günther Jaguar Racing Formula E Team Sam Bird Mitch Evans Rokit Venturi Racing Edoardo Mortara Lucas di Grassi TAG Heuer Porsche Formula E Team André Lotterer Pascal Wehrlein SCHUMACHER FURIOSO com SENNA em Interlagos? Saiba da TRETA entre os campeões que POUCOS se lembram

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #148: O jogo virou a favor da Mercedes? Quem é o favorito ao título?

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: