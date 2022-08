Carregar reprodutor de áudio

A pole do ePrix II de Seul, última etapa da temporada 2022 e 100ª corrida história da Fórmula E é de António Félix da Costa. O português, campeão da temporada 2019-20 bateu Edoardo Mortara para garantir a posição de honra na prova, que determinará o título a favor de Stoffel Vandoorne, que sai em quarto ou Mitch Evans, que largará apenas em 13º.

Entre os brasileiros, Lucas di Grassi garante a sexta posição enquanto Sérgio Sette Câmara larga da quinta fila, fechando o top 10.

Com os resultados da classificação, a diferença entre Vandoorne e Evans se mantém em 21 pontos, mas o caminho do neozelandês fica ainda mais complexo, precisando vencer ao largar fora do top 10 enquanto o piloto da Mercedes não pode ir além da oitava posição, saindo da segunda fila.

Após a primeira corrida em solo sul-coreano, Vandoorne manteve a liderança, mas viu sua ampla vantagem cair para 21 pontos graças a uma vitória sólida de Evans. Mas com apenas 29 pontos em jogo neste domingo, a situação do belga da Mercedes segue bem confortável, garantindo o título se terminar no top 6 sem depender dos resultados do rival.

Mercedes que, inclusive, se despede da categoria neste fim de semana, com a entrada do time alemão passando para a McLaren no próximo ano. E mesmo com o clima de despedida, a montadora quer fazer de tudo para garantir a segunda dobradinha consecutiva de títulos, já que lidera ambos os Mundiais.

Grupo A

Foram para a pista nessa primeira parte: Stoffel Vandoorne, Edoardo Mortara, Lucas di Grassi, Nick Cassidy, Nyck de Vries, Robin Frijns, Oliver Turvey, Alexander Sims, Norman Nato (que substitui Sam Bird neste fim de semana devido a uma fratura), Sérgio Sette Câmara e Oliver Rowland.

Ao final da regressiva, foram classificados para a disputa do mata-mata: Edoardo Mortara, o mais rápido da sessão com 01min21s770, Stoffel Vandoorne, apenas 0s041 atrás Robin Frijns e Lucas di Grassi. Os demais foram classificados na seguinte ordem: Sérgio Sette Câmara, Nyck de Vries, Nick Cassidy, Norman Nato, Oliver Rowland, Oliver Turney e Alexander Sims.

Grupo B

Nesta parte tivemos: Mitch Evans, Sébastien Buemi, Oliver Askew, Max Günther, Andre Lotterer, Dan Ticktum, Jake Dennis, Pascal Wehrlein, Sasha Fénestraz (que substitui Antonio Giovinazzi, que sofreu uma lesão na prova do sábado), Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa.

No final da regressiva, tivemos classificados para o mata-mata Jake Dennis, o mais rápido com 01min21s712, António Félix da Costa, Jean-Éric Vergne e Dan Ticktum. Max Günther, Oliver Askew, Mitch Evans, Pascal Wehrlein, Andre Lotterer, Sébastien Buemi e Sasha Fénestraz terminaram nas posições restantes.

Com Evans fora da disputa do mata-mata e com uma posição de largada fora do top 10, a situação fica ainda mais confortável para Vandoorne, que passa a depender menos do rival para levar o título.

Fase Final

Com a definição da fase de grupos, os confrontos das quartas de finais ficaram assim:

Nas disputas das quartas, tivemos vitórias de Edoardo Mortara, Stoffel Vandoorne (aproveitando um toque de Vergne no muro ainda na primeira curva), António Félix da Costa e Jake Dennis (superando Lucas di Grassi)

Com isso, as semifinais ficaram definidas em: Edoardo Mortara x Stoffel Vandoorne e António Félix da Costa x Jake Dennis.

Na briga pelas duas vagas na final, Mortara despachou o líder do Mundial por mais de um décimo, enquanto Da Costa bateu o piloto da Andretti.

No final, na disputa entre Edoardo Mortara e António Félix da Costa, o piloto da Techeetah levou a melhor, deixando o suíço com a segunda posição.

O grid da Fórmula E volta à pista de Seul logo mais, para o segundo ePrix na capital sul-coreana, prova final da temporada 2022. A largada está marcada para 04h, horário de Brasília com transmissão da TV Cultura em TV aberta e do SporTV 3 na TV fechada.

TRAMA com Briatore? RICO PENTEADO fala de Piastri/Alonso saindo da Alpine e COMPARA equipe à McLaren PODCAST: É o fim da linha para Ricciardo na F1?