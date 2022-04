Carregar reprodutor de áudio

Nesta quinta-feira (28), a Fórmula E divulgou oficialmente as primeiras imagens do Gen3, nova geração de carros da categoria que será adotada a partir da próxima temporada. E para o atual campeão, Nyck de Vries, o Gen3 oferecerá mais desafios para equipes e pilotos, devido às diferenças na tecnologia entre o modelo atual e o futuro.

O Gen3 será o primeiro carro da F-E com um motor montado na frente, que será usado principalmente para regeneração, adicionando uma capacidade de regeneração de 250kW aos 350kW do motor de acionamento montado na traseira.

Além disso, o carro não terá freios traseiros, contando exclusivamente com o motor de acionamento para fornecer a potência necessária para parar a traseira.

Isso dá aos engenheiros mais trabalho em termos de programação do software para extrair o nível de performance correto do carro, na aplicação do nível correto de frenagem do motor quando o piloto começa a tirar o pé do acelerador na chegada às curvas.

De Vries, que hoje corre pela Mercedes, elogiou o lançamento e o novo conceito do carro, explicando algumas áreas que trarão os maiores desafios.

"Acho que a Fórmula E fez um excelente trabalho no lançamento, criaram uma excitação ao redor disso e foi um grande evento. Tecnicamente, também é bem interessante e desafiador para pilotos e equipes".

"Acho que ter um motor dianteiro apenas para regeneração e não ter um diferencial dianteiro, será muito interessante para encontrar a interação certa entre os eixos dianteiro e traseiro. Obviamente, não há também nenhum disco físico de freio no eixo traseiro também".

De Vries também falou sobre as sugestões de que a Fórmula E pode introduzir algum tipo de pit stop durante as corridas, potencialmente com carregamento no meio da prova. Isso ainda não foi confirmado pela categoria, mas segue um tópico de conversa entre os pilotos nas discussões sobre o Gen3.

"As mudanças no lado desportivo, sim, acho legal também, potencialmente termos um pit stop. Acho que seria bem legal criar um pouco mais de estratégia, porque tudo é tão comprimido agora, o modo ataque é um elemento diferente de estratégia, mas acho que é mais artificial que um pit stop real".

"O lado estético [do Gen3] também um pouco diferente e abstrato, meio quadrado. Então acho que teremos que nos acostumar um pouco a isso. Mas acho que, com tudo que é novo, sempre há um pouco de resistência".

Já Robin Frijns, da Envision, se mostrou menos entusiasmado com o design do novo carro, mas diz que mal pode esperar para testá-lo pela primeira vez.

"É... interessante", disse após um momento pensando. "Acho que, pelo que o carro produz em termos de potência, acho que é bom para correr. Como ele parece, não é muito do meu gosto, para ser honesto. Mas talvez outros gostem".

"Definitivamente [quero testá-lo]. Tem mais potência, é mais leve. Eu realmente quero testá-lo, tem pneus diferentes também, então temos que nos acostumar e ver como que eles irão reagir".

"Mas certamente será diferente, a questão é o quanto. O lado bom disso é que parece ser bem legal de guiar. Então mal posso esperar para começar".

