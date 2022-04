Fórmula E revela novo carro "inspirado em caças"

Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E apresentou seu novo carro Gen3, programado para estrear na temporada 2022-23, no Iate Clube de Mônaco antes do ePrix deste ano no principado.

O monoposto totalmente novo possui um design reformulado que a categoria afirma ter sido 'inspirado em caças'. Isso se estende a um carro um pouco mais curto para permitir que os pilotos andem roda a roda em um circuito de rua apertado, com uma redução de peso de 60 kg, apesar do aumento da quantidade de peças.

A principal característica do maquinário Gen3 reside em sua maior capacidade de potência, com um motor de nova geração produzindo 350 kW no eixo traseiro e, em condições de regeneração, agora coexiste com um motor de 250 kW montado na frente, o que significa que o carro pode produzir 600kW de energia regenerativa.

A FE estima que 40% da corrida será realizada com energia colhida na pista, o que significa que o carro tem uma capacidade de bateria reduzida como resultado.

Formula E Gen3 car Photo by: FIA Formula E

Também não há freios traseiros no carro, com seu poder de parada total para o eixo traseiro sendo controlado pelo motor em regeneração.

“Mônaco é o lar espiritual do automobilismo e não há lugar mais apropriado para revelar nosso carro de corrida Gen3”, disse Jamie Reigle, CEO da Fórmula E.

“O Gen3 rompe e desafia as convenções do automobilismo, estabelecendo a referência de desempenho, eficiência e sustentabilidade sem compromisso."

“Juntamente com a FIA, estamos orgulhosos de revelar o Gen3 aos fãs da Fórmula E e demonstrar à indústria esportiva como o esporte de elite, alto desempenho e sustentabilidade podem coexistir com sucesso no Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA."

“Mal podemos esperar para ver como nossas equipes e pilotos levarão o carro ao limite em 2023.”

Jaguar Racing Gen3 camo concept Photo by: Jaguar Racing

A Fórmula E também se concentrou em utilizar materiais sustentáveis na construção do carro Gen3, incluindo o uso de linho e fibra de carbono reciclada usada no chassi.

Além disso, os novos pneus continuam dando atenção à sustentabilidade, com borracha natural e fibras recicladas contribuindo para mais de um quarto dos materiais usados na fabricação.

As novas baterias, produzidas pela Williams Advanced Engineering, foram projetadas para serem recicladas no final de sua vida útil, enquanto qualquer fibra de carbono residual dos carros – incluindo detritos – pode ser reciclada e reutilizada para outros fins.

Formula E Gen3 car Photo by: FIA Formula E

“O Gen3 representa a ambiciosa terceira era da Fórmula E e do Campeonato Mundial de Fórmula E ABB FIA”, acrescentou o fundador e presidente da categoria, Alejandro Agag.

“A cada geração de carros de corrida, ampliamos ainda mais os limites da possibilidade da tecnologia EV e o Gen3 é nosso projeto mais ambicioso até hoje."

“Os olhos do mundo estão no Principado para o ePrix de Mônaco e estamos orgulhosos de revelar um carro que está sendo construído há dois anos na casa histórica do automobilismo”, concluiu.

