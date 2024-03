Max Verstappen atribuiu a pole no GP da Austrália a "pequenos ajustes" que melhoraram a eficácia do carro da Red Bull durante as sessões de classificação da Fórmula 1 em Melbourne.

O líder do campeonato conquistou sua terceira pole da temporada, negando à Ferrari e a Carlos Sainz a chance de liderar a corrida no domingo, apesar de o espanhol ter liderado o Q1 e o Q2. Verstappen teve dificuldades com o equilíbrio de seu RB20 durante todo o fim de semana até agora, mas foi se aproximando cada vez mais da frente à medida que a Red Bull adaptava o carro às peculiaridades do circuito de Albert Park.

Ajustes contínuos de configuração garantiram que, quando o Q3 chegou, Verstappen conseguiu dar um golpe nas esperanças da Ferrari de garantir a primeira pole position de 2024 - e terminou o dia com um 1m15s915 que Sainz não conseguiu superar.

"Acho que até agora, neste fim de semana, tem sido um pouco difícil encontrar um bom equilíbrio no carro - e mesmo durante a qualificação, Q1, Q2, eu não estava realmente com vontade de lutar pela pole", explicou Verstappen. "Mas então fizemos alguns pequenos ajustes no carro, e isso pareceu me ajudar no terceiro trimestre a realmente levá-lo ao limite. Sempre há coisas que podem ser melhoradas, mas, no geral, estou muito satisfeito com o desempenho."

Perguntado se estava perseguindo o carro mais do que o normal, Verstappen respondeu afirmativamente e reiterou que foi apenas com o ajuste fino da máquina que a Red Bull conseguiu garantir que ele continuasse com seu recorde de 100% de poles nesta temporada.

Ele acrescentou que havia "mais por vir" com o carro, mas que a natureza desafiadora do circuito australiano significava que era difícil acertar todas as curvas com perfeição.

"Tentei fazer o melhor que pude - quero dizer, acho que se você fizer curva após curva, talvez haja algumas coisas que você possa fazer melhor", disse ele. "É sempre assim quando você está sob pressão, em plena pista, é muito difícil acertar todas as curvas como em qualquer outra pista. Mas, em geral, fiquei muito satisfeito com as voltas que demos."

Verstappen enfrentou um treino de sexta-feira conturbado, passando por um atraso no início do TL2 quando a Red Bull fez reparos em seu assoalho e chassi após uma batida no meio-fio no primeiro treino. No entanto, ele não esperava que essa interrupção afetasse seu desempenho na corrida, e que havia conseguido coletar mais dados relevantes para a corrida durante o TL3 de sábado.

"Fizemos bastante coisa até mesmo nesta manhã, portanto, desse lado, não acho que [isso tenha nos prejudicado]", explicou. "É que foi um pouco mais difícil encontrar um bom equilíbrio no carro. Amanhã descobriremos se ele será bom o suficiente. Parece que a Ferrari também está muito rápida e bastante confortável durante todo o fim de semana. Espero que amanhã seja uma corrida interessante."

