F-E: Drugovich substituirá De Vries no ePrix de Berlim

O brasileiro Felipe Drugovich, campeão da Fórmula 2 em 2022 e hoje reserva da Aston Martin na Fórmula 1, irá correr no e-Prix de Berlim da Fórmula E, substituindo Nyck De Vries, da Mahindra Racing, apurou o Motorsport.com. O piloto paranaense já está testando o monoposto elétrico na Espanha.

A reportagem entrou em contato com o staff do piloto brasileiro, mas ainda não obteve resposta.

O holandês ex-F1 corre pela Toyota no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e estará no Brasil para às 6 Horas de São Paulo, etapa que acontece no mesmo fim de semana do ePrix alemão da F-E - dias 11, 12 e 13 de julho.

Drugovich, que segue no seu terceiro ano como reserva da Aston, já fez participações em campeonatos de Endurance, como a European Le Mans Series (ELMS), as 24 Horas de Le Mans e as 24 Horas de Daytona, válida pelo IMSA.

Um dos fatores que pode ter contribuído para a participação do brasileiro na categoria totalmente elétrica é ele ter sido piloto de testes da equipe da Maserati na temporada 2022-23.

Com a chegada da Cadillac na F1, o nome de Drugo foi especulado na escuderia americana. Ele confirmou que tiveram conversas iniciais com a 11ª equipe do grid de 2026, mas advertiu por "calma".

