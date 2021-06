Lucas di Grassi ainda tem o futuro indefinido a partir do término da temporada de 2021 da Fórmula E. Isso porque a Audi deixará a categoria dos carros elétricos no final do ano, após estar desde a inauguração da série.

Em entrevista coletiva, o campeão com a equipe alemã na temporada 2016/2017 admitiu que conversa com outros times para seguir na F-E, mas que se não tiver uma opção competitiva, a aposentadoria será o seu destino.

“O objetivo é continuar na F-E, é a meta principal”, disse di Grassi. “Estou conversando com algumas equipes, mas ainda não assinei nada. Não tem nada definido e para mim está claro: ou estarei em uma condição que me motiva, em uma equipe que tem condição de vencer provas e disputar corridas, ou não vou continuar correndo. Então ou paro ou fico na F-E. Acho que não há outra condição no momento. Não tenho plano B.”

“Fui da F1, combustão, para o WEC, Le Mans, de híbrido, para a F-E, elétrico. Então eu quero ficar aqui a maior quantidade de tempo possível, me divertindo e disputando. Quero me aposentar na Fórmula E, esse é o meu plano de médio prazo.”

Apesar da possibilidade de aposentadoria, di Grassi também abriu a possibilidade de competir no Sertões, principal rali da América Latina, mas desde que a competição tenha uma categoria elétrica.

“Eu tenho vontade de fazer rali um dia, o Sertões. Inclusive já falei com o pessoal do Sertões para fazer um rali elétrico dos sertões. O rali é outra categoria que será eletrificada, mesmo com uma série de barreiras, mas é muito legal. Desenvolver um carro para um rali elétrico é algo que tenho interesse para o futuro.”

Lucas di Grassi EXPLICA por que Hamilton é tão GENIAL e vê britânico como o melhor da F1 moderna

PODCAST: TELEMETRIA: O que esperar do GP da França com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.