Seis semanas após o animado ePrix de Mônaco, a Fórmula E retoma as atividades da temporada 2021 neste final de semana, iniciando uma maratona de quatro rodadas duplas nos próximos dois meses, começando com duas provas em Puebla, no México.

Com o Autódromo Hermanos Rodríguez funcionando como hospital de campanha no combate à Covid-19 até o dia 15 de julho, a categoria precisou buscar um novo palco para manter a etapa mexicana no calendário, encontrando o Autódromo Miguel E. Abed em Puebla, a 150 quilômetros da capital.

O autódromo já foi palco do Campeonato Mundial de Turismo entre 2005 e 2009 e agora receberá pela primeira vez a F-E, em sua primeira temporada como um Mundial da FIA. O traçado, divulgado nesta semana, conta com parte do oval existente na pista mexicana e um setor misto.

O paddock da F-E chega a Puebla com o campeonato mais embolado do que nunca. Robin Frijns, da Virgin, assumiu a liderança após seu segundo lugar em Mônaco, com 62 pontos, apenas cinco a frente de Nyck de Vries, da Mercedes, que perdeu a dianteira após o abandono no ePrix do Principado.

Ainda em uma janela de dez pontos para o líder Frijns, estão Mitch Evans, da Jaguar e o atual campeão, António Félix da Costa, com 52, subindo bastante na tabela após sua grande vitória em Mônaco. Sam Bird, também da Jaguar, completa o top 5, com 49.

Já para os brasileiros, a segunda metade da temporada pode representar um momento de dar a volta por cima. Lucas di Grassi, que considerou esse início como o seu pior na F-E, é apenas o 19º, com 14 pontos. O piloto da Audi destacou que o carro da equipe alemã possui um bom ritmo de corrida, mas que ainda está devendo nas classificações.

Sérgio Sette Câmara vem mais abaixo, em 21º com os mesmos 12 pontos conquistados após a boa performance na segunda corrida de Diriyah, em fevereiro. Sette, que faz sua primeira temporada completa na F-E, busca alcançar seu companheiro de Dragon, Nico Müller, que subiu na classificação após sua segunda posição no primeiro ePrix de Valência.

Neste final de semana, a F-E realiza a oitava e nona etapas da temporada 2021, de um total de 15 previstos, com mais três rodadas duplas em Nova York, Londres e Berlim. Confira abaixo a programação completa da rodada dupla do ePrix de Puebla. No Motorsport.com, você acompanha toda a cobertura do fim de semana.

Evento Dia Horário (Brasília) Onde ver Treino Livre 1 Sábado 09h55 Site da TV Cultura Treino Livre 2 Sábado 12h10 Site da TV Cultura Classificação Sábado 13h50 TV Cultura e SporTV Corrida 1 Sábado 17h45 TV Cultura e SporTV Treino Livre 3 Domingo 11h10 Site da TV Cultura Classificação Domingo 13h50 TV Cultura e SporTV Corrida 2 Domingo 17h45 TV Cultura e SporTV

