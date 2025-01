O ano do automobilismo de pista começa cedo! Após uma passagem eletrizante por São Paulo em dezembro do ano passado, a Fórmula E abre oficialmente o calendário de 2025 com mais uma edição do ePrix da Cidade do México, segunda etapa da temporada 2024-25.

Essa é a nona edição do ePrix no Autódromo Hermanos Rodríguez e o décimo evento da categoria no México, que já correu também no Autódromo de Puebla durante a pandemia.

Com apenas uma corrida realizada no campeonato até aqui, Mitch Evans, da Jaguar, lidera com 25 pontos, contra 19 de António Félix da Costa, da Porsche. O jovem Taylor Barnard, da McLaren, é o terceiro, com 15. Sam Bird e Edoardo Mortara completam o top 5 com 12 e 10 pontos, respectivamente. Único representante brasileiro do grid, Lucas di Grassi tenta fazer seus primeiros pontos com a equipe Lola Yamaha Abt.

Confira a programação da Fórmula E na Cidade do México:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 20h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 10h30 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Sábado 12h40 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida Sábado 17h00 Bandsports / Bandplay / Band.com.br

