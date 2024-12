A primeira corrida da temporada 2024/2025 da Fórmula E foi extremamente caótica, com direito a duas bandeiras vermelhas. A vitória ficou com Mitch Evans, piloto da Jaguar que largou da última colocação depois de enfrentar um problema na classificação.

Essa foi a segunda vitória de Evans no Brasil, o piloto da Nova Zelândia venceu a corrida realizada em 2023.

Pascal Wehrlein, atual campeão, sofreu um acidente impressionante ficado de cabeça para baixo com o carro deslizando pela pista nesta posição. O piloto, felizmente, não sofreu nenhum ferimento. O brasileiro Lucas Di Grassi não teve um bom fim de semana, com problemas desde a classificação, o piloto da Yamaha abandonou por conta do motor.

A corrida

Antes mesmo da largada acontecer, uma bandeira amarela foi agitada paralisando os procedimentos de largada - que foi adiada. A bandeira vermelha foi agitada para a retirada do carro de Robin Frijins fosse retirado do grid.

Wehrlein, que tinha largado da pole, não conseguiu segurar a primeira posição comOliver Rowland assumindo o posto logo nos primeiros metros da prova. Pouco atrás, Antonio Felix da Costa foi com tudo para cima dos adversários e garantiu o terceiro lugar já de 'cara'.

A segunda volta foi aberta e o safety car precisou entrar na pista. Jake Hughes e Nico Muller acabaram batendo. A relargada aconteceu apenas na sexta volta, uma vez que os carros estavam em um ponto ruim no traçado.

Contudo, pouco tempos depois, outra bandeira amarela entrou em cena. Lucas Di Grassi precisou abandonar por conta de uma quebra de motor. Na parte da frente, Cassidy aproveitou o modo ataque, ultrapassou Rowland e assumiu o P1.

A 15ª volta ficou marcada pelo retorno de Rowland à liderança. Wehrlein teve um 'destino' diferente, caindo para o 10º lugar, mas com a estratégia de 6 minutos de modo ataque, o atual campeão escalar o grid e chegar em Cassidy, 'roubando' o segundo lugar e começando a caça a Oliver.

A situação virou 'de cabeça para baixo' quando Da Costa, também com o modo ataque ativado, ficaram lado a lado disputando a liderança da corrida protagonizando uma briga caseira da Porsche. Por fim, o português não levou muito tempo para superar o companheiro de equipe.

Restando dez voltas para o fim, o carro de Jake Dennis parou de funcionar, no mesmo momento, Rowlando aproveitou o fim do modo ataque de Da Costa e recuperou a liderança. Pouquíssimo tempo depois, uma bandeira vermelha 'paralisou' a corrida.

Depois de cerca de 15 minutos de paralisação, os carros retornaram à pista para uma largada parada. Na largada, Felix da Costa não conseguiu segurar o ímpeto de Rowland e também foi superado por Maximilian Gunther.

Cassidy, que antes da corrida ser parada, tentava se manter nas posições de pódio, se firmou na segunda colocação e colocou pressão para cima de Oliver. Contudo, o líder da corrida foi penalizado com um drive-trough o que colocou Cassidy e Mitch Evans na real disputa pela vitória.

Restando poucos segundos disponíveis no modo ataque, Evans aproveitou a potência 'extra', superou Nick e tomou para si o P1. Na 30ª volta, um caos entre Wehrlein e Cassidy, com o carro do piloto da Porsche ficando de cabeça para baixo.

Diferentemente da primeira relargada, a segunda aconteceu sob bandeira amarela, ou seja, em movimento. Pressionado Evans, Da Costa foi com tudo para cima do piloto da Jaguar para tentar levar a vitória pra casa.

