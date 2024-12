A primeira corrida da temporada 2024/2025 da Fórmula E não foi como o esperado para Lucas Di Grassi. Correndo pela Lola Yamaha ABT, o piloto precisou abandonar a corrida em São Paulo por problemas no motor.

Confiante de que conseguiria sair da corrida em terras brasileiras com uma pontuação sólida, Di Grassi foi 'atingido' com a realidade ao não conseguir chegar nem na metade da prova. Após a corrida, vencida pelo Neozelandês Mich Evans, Lucas explicou o que aconteceu com o motor que se 'recusou' a funcionar.

"Na corrida a gente teve, infelizmente, uma coisa simples. O motor passou da RPM num bump e ligou um sistema de alarme para proteger o motor e que apaga todo o sistema do carro para ele não quebrar. Então assim, é uma coisa simples de resolver. Só acontece quando você tem ondulações fortes. Eu tive que abandonar, porque quando acontece isso o carro completamente desliga e você precisa entrar no box", relatou.

"Perdemos uma oportunidade de ouro de fazer pontos na estreia. É frustrante, mas o ponto positivo que eu tiro disso é que o carro tem um bom pacote, um pacote que vai dar para a gente brigar ali de igual pra igual com uma galera que tá do nosso lado, a Porsche e Jaguar, obviamente, um pouquinho mais forte, mas não estão em uma distância que é inalcançável', concluiu.

