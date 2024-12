Pascal Wehrlein sofreu um acidente chocante no e-Prix de São Paulo, a corrida que abriu a temporada da Fórmula E neste sábado (7). O piloto ficou com o carro virado de cabeça para baixo após bater em Nick Cassidy, e quem estava bem no meio do 'bolo' era Mitch Evans.

O piloto neozelandês venceu a etapa - pela segunda vez em terras paulistas -, mas ficou impressionado com o que aconteceu com o companheiro de pista.

Após a etapa, Evans conversou com a mídia e o Motorsport.com participou da entrevista com o primeiro vencedor da temporada 24/2025. No caso, ele comentou como foi assitir ao acidente de Wehrlein de dentro do cockpit.

"Eu olhei no retrovisor e eu vi roxo, eu achei que era um carro, mas eu só vi um flash roxo, claramente não estava na posição correta".

"Mas eu não tive certeza se era algo [da pista ou pintura]. É difícil ver o que está acontecendo pelo retrovisor, então eu fiquei surpreso quando ouvi que ele 'voou'".

O acidente aconteceu entre o atual campeão da F-E e Cassidy nas últimas voltas da corrida, acionando a segunda bandeira vermelha da etapa. Pascal foi tocado pelo piloto da Jaguar e acabou ficando com o carro de ponta cabeça na pista - após derrapar por alguns metros.

Apesar do acidente chocante, o piloto conseguiu sair de seu desafiante sozinho após os comissários virarem o carro para o sentido correto. Wehrlein foi levado para o centro médico para fazer testes e entender se não houve nenhum dano físico.

"Eu não consegui ver direito o que aconteceu porque a corrida estava muito rápida. Eu fiquei surpreso que alguém tinha 'rolado'".

