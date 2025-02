Em dobro! Após a corrida na Cidade do México, a temporada da Fórmula E segue para a sua primeira etapa dupla da temporada 2024/25 com o e-Prix de Jeddah, na Arábia Saudita.

Serão duas corridas na cidade banhada pelo Mar Vermelho, uma na sexta-feira (14) e outra no sábado (15). O Circuito Jeddah Corniche receberá as sessões da categoria de monopostos elétricos pela primeira vez, incluindo o primeiro treino livre, na quinta-feira (13).

Com duas corridas da temporada realizadas até o momento (São Paulo e México), o líder do campeonato é António Félix da Costa,da Porsche, com 37 pontos; seguido por Oliver Rowland, da Nissan, com 25. O neozelandês Mitch Evans, da Jaguar,é o terceiro, também com 25, mas com um abandono.

Completam o top 5 o campeão de 2023/24, Pascal Werhlein, e o britânico Taylor Barnard. Único representante brasileiro do grid, Lucas di Grassi tenta fazer seus primeiros pontos com a equipe Lola Yamaha Abt, depois de abandonar em São Paulo e terminar em 20º na Cidade do México.

Confira a programação da Fórmula E em Jeddah:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Quinta-Feira 15h Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sexta-Feira 7h Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Corrida 1 Sexta-Feira 9h20 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida 1 Sexta-Feira 14h05 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Treino Livre 3 Sábado 7h Bandsports / Bandplay / Band.com.br Classificação Corrida 2 Sábado 9h20 Bandsports / Bandplay / Band.com.br Corrida 2 Sábado 14h05 Bandsports / Bandplay / Band.com.br

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MAX na MERCEDES, Lawson na SAUBER e +: Como seria F1 se RUMORES fossem confirmados? Com ARTHUR LEIST

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!