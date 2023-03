Carregar reprodutor de áudio

Após anos de espera, a hora chegou! Neste fim de semana, a Fórmula E corre pela primeira vez em solo brasileiro. Os carros do Mundial de carros elétricos vão acelerar no Sambódromo do Anhembi na primeira edição do ePrix de São Paulo.

A passagem da F-E por São Paulo marca ainda o retorno da categoria à América do Sul pela primeira vez desde o ePrix de Santiago, no começo de 2020. Esta será a sexta etapa da temporada 2023, a nona da história da Fórmula E.

Detentora dos direitos de transmissão da categoria no Brasil, a Band promete uma extensa cobertura do evento em seus canais e portais, o que deve atrair novos fãs para a Fórmula E. Por isso, o Motorsport.com montou um especial completo para você, que está chegando agora e tem interesse em ficar por dentro do que está acontecendo.

Quais são os pilotos e equipes da temporada 2023?

Na temporada 2023, o grid da Fórmula E é formado por 22 carros de 11 equipes, representando algumas das montadoras mais importantes do mercado, como Porsche, Cupra, Nissan, Jaguar, Maserati e mais. Veja abaixo quais são os pilotos e as equipes:

Qual é o calendário da temporada 2023?

Data Etapa 14 de janeiro de 2023 ePrix da Cidade do México 27-28 de janeiro de 2023 ePrix de Diriyah 11 de fevereiro de 2023 ePrix de Hyderabad 25 de fevereiro de 2023 ePrix da Cidade do Cabo 25 de março de 2023 ePrix de São Paulo 22-23 de abril de 2023 ePrix de Berlim 6 de maio de 2023 ePrix de Mônaco 3-4 de junho de 2023 ePrix de Jacarta 24 de junho de 2023 ePrix de Portland 15-16 de julho de 2023 ePrix de Roma 29-30 de julho de 2023 ePrix de Londres

Como foi a temporada 2023 até aqui?

Até o momento já foram realizadas cinco etapas, no México, duas na Arábia Saudita, Índia e África do Sul.

Na etapa de abertura do México, tivemos a estreia oficial do Gen3, a nova geração de carros da categoria. A pole ficou com Lucas di Grassi mas, na corrida, o brasileiro não conseguiu imprimir um forte ritmo, caindo para terceiro. A vitória ficou com Jake Dennis, seguido de Pascal Wehrlein.

Na rodada dupla de Diriyah, tivemos mais um show de Wehrlein e Dennis. O alemão da Porsche venceu as duas provas, com Dennis em segundo em ambas. A diferença no pódio ficou com a terceira posição: Sam Bird no ePrix de sexta e René Rast no sábado.

Na Índia e na África do Sul tivemos duas grandes provas e, por coincidência, os mesmos três pilotos subiram ao pódio em ambas as ocasiões, invertendo apenas suas posições: Jean-Éric Vergne (P1 / P2), António Félix da Costa (P3 / P1) e Nick Cassidy (P2 / P3).

Com isso, a liderança do Mundial é de Wehrlein, com 80 pontos, seguido de Dennis com 62. Vergne (50), Da Costa (46) e Cassidy (43) completam o top 5.

Como é o formato de um fim de semana de Fórmula E?

Em etapas simples, como é o caso de São Paulo, as atividades são concentradas na sexta-feira e no sábado. No primeiro dia, os pilotos têm duas sessões de pista: um shakedown, de 15 minutos, para reconhecimento de pista, feito na hora do almoço / início da tarde, e o primeiro treino livre, que acontece mais para o fim da tarde, com 30 minutos de duração.

No sábado, as atividades começam com o segundo treino livre, também com 30 minutos. Na sequência, acontece a classificação. O ePrix fecha as atividades durante a tarde.

A classificação é um dos diferenciais da Fórmula E, tendo um formato de mata-mata. A sessão começa com a fase de grupos. No Grupo A, vão à pista os pilotos que estão nas posições ímpares do Mundial, enquanto no Grupo B são os pilotos nas posições pares. Cada um tem doze minutos para marcar sua volta rápida, e avançam os quatro melhores colocados em cada grupo.

A partir daí, tem-se início o modelo de duelos, com batalhas internas de cada grupo:

- 3º A x 2º A

- 4º A x 1º A

- 3º B x 2º B

- 4º B x 1º B

Os vencedores das duas primeiras quartas formam uma das semifinais, enquanto a outra conta com os vencedores das disputas internas do grupo B e por assim sucessivamente até a final.

O vencedor da final fica com a pole, enquanto o derrotado fica em segundo. Os eliminados nas semifinais largam em P3 e P4, rankeados pelo tempo de volta. Eliminados nas quartas formam a terceira e quarta filas (P5 a P8), também rankeados pelo tempo de volta.

Já as posições de P9 a P22 são formadas de acordo com o resultado da final. Os pilotos do grupo do pole position ocupam as posições ímpares do grid de largada (P9, P11, P13...), na ordem do resultado da fase de grupos. Já os do grupo do segundo colocado ocupam as posições pares (P10, P12, P14...)

Quais são os horários do ePrix de São Paulo da Fórmula E?

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Shakedown Sexta-feira 14h30 - Treino Livre 1 Sexta-Feira 16h25 YouTube da F-E / Bandsports / Site da Band Treino Livre 2 Sábado 07h25 YouTube da F-E / Bandsports / Site da Band Classificação Sábado 09h40 Band Corrida Sábado 14h Band

Quais são as características do carro Gen3 da Fórmula E?

. Velocidade máxima: 322 km/h

. Mais de 40% da energia usada em uma corrida é produzida na frenagem regenerativa

. Eficiência do motor na casa de 95%, entregando uma potência de 350 kW

. 600 kW de regeneração máxima

. Carro com trem de força dianteiro e traseiro

. Dimensões do carro: 5016.2 mm (comprimento) x 1023.4 mm (altura) x 1700 mm (largura)

. 854kg de peso mínimo (incluindo piloto)

. Pneus: Hankook

. Bateria: Williams Advanced Engineering

Qual é o histórico brasileiro na Fórmula E?

O Brasil possui um bom histórico na categoria. Ao longo de nove anos, já tivemos seis pilotos brasileiros: Lucas di Grassi, Nelsinho Piquet, Bruno Senna, Felipe Massa, Felipe Nasr e Sérgio Sette Câmara.

Destes, quatro foram ao pódio (Di Grassi, Piquet, Massa e Senna), com dois campeões (Di Grassi e Piquet), totalizando 15 vitórias (13 de Di Grassi e 2 de Piquet). Di Grassi foi, inclusive, o "primeiro contratado" da categoria, ajudando no desenvolvimento do Gen1, o primeiro carro usado pela F-E.

