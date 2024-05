Após uma passagem emocionante por Mônaco, a Fórmula E volta a acelerar neste fim de semana. E o Mundial de carros elétricos inicia a segunda metade da temporada 2024 com uma rodada dupla da prova mais tradicional da categoria: o ePrix de Berlim.

A capital alemã é a que mais recebeu a F-E ao longo de seus 10 anos de história, tornando-se a principal prova do calendário. E com apenas quatro rodadas duplas para o fim do campeonato, a passagem por Berlim deve movimentar a briga pelo título.

A grande novidade é a adoção de um novo traçado no espaço do aeroporto Berlim Tempelhof, para que case melhor com as exigências do carro Gen3. O novo circuito terá 15 curvas e 2,585 km de extensão

Com 102 pontos, Pascal Wehrlein saiu de Mônaco na liderança do campeonato com a Porsche, sete à frente de Nick Cassidy, da Jaguar. O atual campeão, Jake Dennis, da Andretti, é o terceiro com 89, apenas um a mais que Oliver Rowland, da Nissan, enquanto Mitch Evans, também da Jaguar, completa o top 5 com 77.

Já os brasileiros seguem em uma temporada complicada. Com ambos fora do top 10 em Mônaco, Sérgio Sette Câmara mantém os 11 pontos conquistados até aqui e a 18ª posição no campeonato, enquanto Lucas di Grassi é o 20º com apenas um tento.

Confira a programação da Fórmula E em Berlim:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 10h55 Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 02h55 Bandplay / Band.com.br Classificação 1 Sábado 05h20 Bandsports / Band.com.br Corrida 1 Sábado 10h Band/ Band.com.br Treino Livre 3 Domingo 02h55 Bandplay / Band.com.br Classificação 2 Domingo 05h20 Bandsports / Band.com.br Corrida 2 Domingo 10h Bandsports / Band.com.br

