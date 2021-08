Na primeira de duas corridas da rodada final da temporada 2021 da Fórmula E, quem deu show em Berlim foi Lucas di Grassi. O brasileiro da Audi fez grande corrida para vencer na Alemanha e, assim, está forte na briga por seu segundo título na categoria elétrica.

Ele largou em terceiro e teve atuação irretocável para vencer a disputa inaugural do fim de semana. O pódio foi completado pelo ítalo-suíço Edoardo Mortara, que chegou 'na cola' de di Grassi com a Venturi, e pelo neozelandês Mitch Evans, da Jaguar. Veja como fica o top 10 da F-E 2021:

A corrida

A largada foi limpa no pelotão da frente, com os líderes mantendo suas posições de grid: Jean-Éric Vergne, francês da Techeetah, na ponta, seguido por seu companheiro português António Félix da Costa e, logo na sequência, por di Grassi. Mais atrás, o holandês Nyck de Vries, que largou em 19º com a Mercedes, conseguiu galgar postos e já aparecia em 17º após cinco minutos de prova. Assista abaixo como foi o salto inicial na Alemanha:

O líder do campeonato, porém, tinha muitas posições para escalar ao longo dos 45min + 1 volta da primeira de duas corridas deste fim de semana (clique para ver a programação) no aeroporto Tempelhof, em Berlim. No domingo, a prova é no sentido oposto da pista alemã.

Com cerca de 10min de prova decorridos, o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, teve furo de pneu. Logo na sequência, outro abandono importante, desta vez com o piloto Sam Bird, britânico da Jaguar. A bandeira amarela, portanto, foi acionada localizadamente.

Pouco depois, o safety car foi para a pista, já que o carro de Bird ficou parado em posição perigosa na reta. Assim, os pilotos que tinha acionado o modo ataque -- excepcionalmente configurado com acionamento único de 8min nesta rodada final -- tiveram prejuízo.

No pelotão do fundo, o outro brasileiro do grid, Sérgio Sette Câmara, da Dragon Penske, aparecia em 20º. Faltando pouco mais de 25min. Cerca de três minutos depois, da Costa surpreendeu Vergne e ultrapassou o companheiro para assumir a liderança.

Logo na sequência, o francês voltou a se dar mal e perdeu posições para di Grassi e para o alemão René Rast, companheiro de equipe do ex-Fórmula 1 na Audi. Assim, da Costa passou a sofrer pressão e foi ultrapassado pelos dois pilotos da marca alemã, com o brasileiro à frente.

Pouco depois, a cerca de 18min do fim do 'tempo regulamentar' da corrida germânica, Mortara e seu companheiro francês Norman Nato aproveitaram o modo ataque e ultrapassaram os rivais da Audi para chegar às duas posições da liderança.

Seis minutos depois, di Grassi começou a dar o troco, sendo o beneficiário da vez em relação ao modo ataque: passou Nato para ser o vice-líder e, logo após, também deixou Mortara para trás. No fim, Evans ainda chegou em terceiro.

Resultado final

