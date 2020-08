No domingo, o português António Félix da Costa fez história na quarta etapa da maratona de Berlim, conquistando pela primeira vez o título da Fórmula E de modo antecipado. O segundo lugar na prova vencida pelo seu companheiro de Techeetah Jean-Éric Vergne, foi suficiente para torná-lo inalcançável. E após a prova, o piloto celebrou, mas também lembrou dos momentos complicados que teve no esporte.

Depois de um começo tímido de temporada, com apenas um ponto conquistado nas duas provas de Diriyah, o piloto cresceu e se mostrou superior, conquistando três vitórias consecutivas, três segundos lugares e um quarto lugar.

Após o fim da corrida, o piloto deu uma entrevista à transmissão oficial da categoria falando sobre a sensação de ser campeão, revelando que chegou próximo de desistir do esporte no passado.

“Não tenho palavras neste momento, só consigo pensar nos momentos ruins", disse Da Costa. "Estive tão perto de desistir tantas vezes mas não fiz graças a quem esteve do meu lado.

"Acima de tudo agradeço a todos os que estão aqui no Campeonato. Confiaram sempre em mim, mesmo quando terminava em 15º ou mais… Eles me trouxeram de volta. Não tenho palavras. Finalmente aconteceu!"

O telão atrás do piloto mostrava os familiares de Da Costa, que assistiam a prova em Portugal e celebravam com ele na hora da entrevista.

"É nosso! Não tenho palavras. Depois de tantos dias rins, trazer este título para Portugal é incrível. Obrigado a todos que nunca deixaram de acreditar".

"Somos um país pequeno, mas cheio de talentos. Não só no futebol, com o nosso Cristiano, mas em muitos esportes. Fomos além das fronteiras e representamos grandes marcas. Obrigado, isso é para Portugal!".

"Chegamos a Berlim na frente e fizemos tudo o que precisávamos. Somos campeões! Mal posso acreditar, trabalhei toda minha vida para isso. Tive momentos complicados na carreira mas, sem dúvidas, valeu a pena".

