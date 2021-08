Como esperado, o título da Fórmula E de 2020-21 foi decidido em uma corrida disputada e sem vida fácil para o campeão Nyck de Vries. O holandês chegou a Berlim na liderança, não pontuou na primeira prova e se segurou na oitava colocação na segunda para garantir o troféu a ele e à Mercedes. Edoardo Mortara ficou com o vice e Jake Dennis terminou em terceiro.

Lucas di Grassi e Norman Nato foram os vitoriosos do fim de semana. O brasileiro, após um ano difícil na última temporada da Audi, garantiu seu lugar entre os dez primeiros e brigou pelo campeonato até o fim, enquanto o contestado francês da Venturi pode ter ganho fôlego pela renovação.

Na classificação de pilotos, nenhuma mudança no top 5 após a segunda corrida do fim de semana. De Vries foi o único a pontuar, Mortara e Mitch Evans tiveram forte acidente na largada, Dennis foi ao muro nos momentos iniciais e Robin Frijns não terminou entre os dez primeiros.

O vencedor da segunda prova Nato teve também seu melhor fim de semana na temporada. O francês marcou 37 pontos e pulou de 17 para 54 no total, ultrapassando Alexander Sims, Nico Müller e Sébastien Buemi.

Com a sétima colocação na prova de domingo, Sam Bird tomou o sexto lugar de di Grassi e Stoffel Vandoorne, terceiro em Berlim, se garantiu no top 10 ao deixar Jean-Éric Vergne e Pascal Wehrlein para trás.

Oliver Rowland, que terminou na segunda posição e foi ao pódio junto ao belga da Mercedes e o francês da Venturi, anotou 18 pontos e ficou com o 14º posto.

Sérgio Sette Câmara, o outro brasileiro na competição, não pontuou na Alemanha e acabou em 22º

Classificação de pilotos

Classificação de equipes

Depois de anos dominando a Fórmula 1, chegou a vez da Mercedes ganhar também na Fórmula E. Após uma difícil primeira corrida em Berlim, os resultados de Vandoorne e de Vries na segunda prova trouxeram o título a equipe alemã na última etapa. Foram 23 pontos contra 6 da vice-campeã Jaguar, que liderava até Berlim.

Em suas últimas temporadas na categoria, Audi e BMW, que nomeia a Andretti, terminaram em quarto e sexto, respectivamente. A equipe alemã, onde di Grassi corre, ficou a apenas um ponto da Techeetah, terceira colocada, enquanto o time americano passou perto de ser ultrapassado pela Venturi ao não pontuar no fim de semana.

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 181 33 3 3 26 40 - - 8 - - - 24 21 - 23 2 Jaguar Racing 177 15 25 34 8 - - 21 4 2 3 29 - 15 15 6 3 Techeetah 166 - 15 25 6 5 6 41 8 4 18 16 4 - 18 - 4 Audi Sport Team Abt 165 15 4 8 - 16 9 1 44 2 16 - 19 - 28 3 5 Virgin Racing 165 - 22 12 3 21 - 23 - 18 25 22 - 19 - - 6 Andretti Autosport 157 - - 2 10 4 29 10 10 17 25 1 25 10 14 - 7 Venturi 146 18 - - 13 - 12 - 15 25 - 6 2 - 30 25 8 Porsche Team 137 10 1 6 15 - 18 - 4 12 4 22 14 10 1 20 9 Mahindra Racing 132 6 - 4 18 1 16 2 13 8 - 10 18 26 - 10 10 DAMS 97 8 6 11 1 - 12 8 - 18 15 - - - - 18 11 Dragon Racing 47 - 22 - 2 18 - - - - - - - 5 - - 12 NIO Formula E Team 19 1 8 1 4 - 4 - - - - - - - - 1

