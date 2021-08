A Fórmula E tem um novo campeão. Nyck de Vries conquistou seu primeiro título na categoria dos carros totalmente elétricos ao finalizar o ePrix de Berlim em oitavo lugar. A vitória da corrida 2 na Alemanha foi de Norman Nato. Oliver Rowland e Stoffel Vandoorne fechou o pódio.

Os brasileiros não foram bem. Lucas di Grassi – que tinha chances matemáticas de título, nunca conseguiu avançar e ainda foi punido com um drive through por ocasionar um acidente com António Félix da Costa. Sérgio Sette Câmara foi o 18º.

A corrida foi marcada pelos incidentes com postulantes ao título. Logo na largada, Mitch Evans ficou parado no grid e foi atingido por Edorado Mortara. Na relargada, foi a vez de Jake Dennis dar adeus à disputa, ao passar reto na curva 1 e bater.

A Corrida

Stoffel Vandoorne foi o pole position, seguido de Oliver Rowland na primeira fila. O melhor entre os que brigavam pelo título era Mitch Evans, largando na terceira posição.

Na largada, Evans ficou parado no grid e teve sua traseira sendo atingida em cheio por Edoardo Mortara. O safety car chegou a entrar na pista, mas a direção de prova optou pela bandeira vermelha.

Os pilotos neozelandês e suíço davam adeus à disputa pelo título.

A relargada foi decidida por ser atrás do safety car, em movimento, com Vandoorne na ponta, Jake Dennis passou reto na primeira curva e também dava adeus ao título. A amarela em todo o circuito foi acionada.

Nova relargada aconteceu com 36 minutos para o final, com Vandoorne em primeiro, Rowland em segundo e Sims em terceiro. O melhor brasileiro era Sérgio Sette Câmara, em 10º e Lucas di Grassi, vivo pelo título, era o 14º. Nyck de Vries, em nono era o campeão naquele momento.

Em quarto, Norman Nato foi o primeiro a usar o modo ataque. Sims, de Vries, Vergne e da Costa fizeram o mesmo no giro seguinte.

Segundo colocado, Rowland pegava o seu primeiro modo ataque com 30 minutos para o final.

Com a potência extra, Nato assumia a liderança, após manobrar sobre Vandoorne.

De Vries, da Costa, Evans, Vandoorne e di Grassi eram anunciados como os contemplados do FanBoost.

O brasileiro da Audi pegou seu modo ataque com 23 minutos para o final. Neste momento, Nato era o líder, seguido de Sims e Rowland. De Vries continuava como virtual campeão com a sexta posição na pista.

Com 17 minutos para o final, de Vries avançava para a quarta posição, ao manobrar sobre seu companheiro de equipe, Vandoorne, e se aproveitando de que Lotterer tentava o modo ataque.

No minuto seguinte, quem teve problemas era da Costa, parado na pista após disputa com di Grassi, trazendo a amarela local e o safety car na sequência. O brasileiro estava sendo investigado pelo incidente.

Na relargada, de Vries tentou avançar para o terceiro lugar, mas errou, e caiu para a sétima posição.

Pelo incidente com da Costa, di Grassi foi punido com drive through, quando faltavam nove minutos para o final. Ele retornou na 20ª posição, com suas chances para o bicampeonato – que já eram pequenas – indo para o ralo.

Nos minutos finais, Nato sustentava diferença de dois segundos sobre Rowland, que tinha Vandoorne próximo. Sette Câmara era o 18º.

E foi assim que acabou. Com o oitavo lugar, de Vries conquistou seu primeiro título da Fórmula E.

Resultado final

MAX WILSON vê colaboração "MARAVILHOSA" de BAND no automobilismo, com F1 "até no PROGRAMA DO NETO"

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual piloto merece uma segunda chance na F1?