F-E: Di Grassi vence em Puebla após desclassificação de Wehrlein

Lucas Di Grassi fez uma corrida digna de seu auge na Fórmula E. O brasileiro largou da oitava colocação, escalou posições e venceu a Corrida 1 do ePrix de Puebla. Pascal Wehrlein cruzou a linha em primeiro, mas foi desclassificado por infração técnica no carro e perdeu a vitória.

O triunfo encerrou um jejum de Di Grassi e da Audi, que não subiam ao lugar mais alto do pódio desde a etapa de Berlim da temporada 2018-19. O outro brasileiro, Sérgio Sette Câmara, ficou em 15º após sofrer punição no grid de largada.

Antes de começar a corrida, o segundo colocado Oliver Rowland, da e.dams, teve um problema: seu rádio não funcionava e ele ficou sem comunicação com a equipe.

E as coisas ficaram ainda pior na largada, o britânico não tracionou bem e caiu para 14º. Enquanto isso, Pascal Wehrlein segurou a liderança e os ataques de Maximilian Gunther, que pulou para segundo logo na primeira curva.

Não demorou muito o safety car entrar na pista, Nick Cassidy foi ao muro e ficou de fora da prova, retomada minutos depois com o top 3 formado por Wehrlein, Gunther e Jake Dennis. O pole position foi cedo para o Attack Mode e voltou na terceira colocação. Pouco depois, recuperou o segundo lugar do britânico da Andretti.

Mais atrás, os brasileiros buscavam escalar o pelotão e, com 15 minutos, Lucas Di Grassi já estava em sexto e Sérgio Sette Câmara, punido em punições antes da corrida, em 22º.

Wehrlein recuperou a liderança quando Gunther foi para o Attack Mode e caiu para a quarta posição. A maioria dos pilotos, incluindo os do Brasil, escolheram utilizar o recurso em torno de 18 minutos de prova. Quando todos usaram, Pascal tinha quase três segundos de vantagem.

Jean Eric-Vergne teve problemas em uma colisão com Robin Frijns e abandonou. O holandês, líder do mundial, ainda recebeu uma punição de dez segundos. Com isso, Di Grassi pulou para o quinto lugar e ativou seu segundo Attack Mode, perdendo apenas uma posição, mas recuperando em seguida sobre Mitch Evans.

Aos 27 minutos, mais um safety car. Sam Bird se envolveu em acidente com Alex Lynn e também teve que abandonar.

Corrida retomada e vantagem de Wehrlein reduzida a alguns décimos. O alemão agora precisava segurar a primeira colocação nos 11 minutos restantes, e não parecia ter problemas para isso. Seu maior rival do momento foi uma suspeita dos comissários de possível infração no carro, que poderia lhe tirar a vitória.

Com menos de cinco minutos para o final, Di Grassi começou a escalar o pelotão, ele foi o melhor em uma disputa de seis carros pela segunda colocação e se colocou na vice-liderança, com seu companheiro de equipe René Rast vindo junto.

E na bandeira quadriculada, a confirmação: desclassificação de Wehrlein, vitória do brasileiro e dobradinha da Audi. Edoardo Mortara completou o pódio.

