Edoardo Mortara concluiu um bom fim de semana no México com a vitória na segunda corrida do ePrix de Puebla da Fórmula E, disputada neste domingo (20). O suíço da Venturi segurou os ataques de Pascal Wehrlein, administrou bem o Attack Mode e voltou para casa com a primeira colocação.

O piloto quebrou um jejum de mais de dois anos sem ganhar na categoria e ainda assumiu a liderança do campeonato com 72 pontos. Os brasileiros Sérgio Sette Câmara e Lucas di Grassi ficaram em 15º e 18º, respectivamente, e não pontuaram.

A corrida

O pole position Oliver Rowland largou bem e se manteve na liderança, enquanto Mortara atacou Wehrlein e tomou a segunda posição na primeira curva, com Jake Dennis, Jean-Éric Vergne e Alex Lynn logo atrás na disputa do top 5.

O pole position estava a mais de um segundo do resto do pelotão quando o Attack Mode foi liberado e deixou para usar o recurso aos seis minutos para retornar na quarta posição. Ele se manteve colado nos carros da frente a fim de retomar a liderança quando os rivais utilizassem.

O britânico surpreendeu ao gastar seu segundo modo com cerca de 12 minutos de corrida e voltou em terceiro, a fim de recuperar a liderança quando os rivais fizessem o mesmo. O que ele não contava é que Mortara iria impor forte ritmo, se manter à frente e voltasse na ponta com potência extra para gastar.

Pouco mais de metade da corrida concluída e a principal disputa na pista era pelo segundo lugar. Wehrlein tirou a diferença para Rowland, foi ao ataque e aproveitou um erro do piloto da e.dams para tomar a posição. Enquanto isso, o suíço da Venturi seguia firme e forte na liderança.

O alemão rapidamente alcançou Mortara e, com mais bateria, já estava colado nele aos 30 minutos buscando a ultrapassagem que poderia dar-lhe a vitória e compensar a desqualificação de sábado. A última curva do circuito era o principal setor onde o rival dificultava a aproximação.

Antonio Félix da Costa ainda escapou a bateu na Curva 6 nos momentos finais da corrida, mas o safety car não foi necessário e a prova seguiu apenas com bandeira amarela no local.

Com uma queda de rendimento de Wehrlein, Edoardo Mortara assegurou a vitória após 45 minutos. Rowland ainda foi surpreendido por Nick Cassidy, que o ultrapassou nos momentos finais e arrancou um pódio.

Classificação final

