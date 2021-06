F-E: Wehrlein é punido e perde pódio da segunda corrida em Puebla

Após a desclassificação que lhe custou o que seria sua primeira vitória na Fórmula E, com uma infração técnica envolvendo a alocação dos pneus na corrida de sábado em Puebla, Pascal Wehrlein voltou a ser punido no final de semana no México. Agora, o piloto da Porsche perdeu o segundo lugar conquistado na prova do domingo por uso incorreto do fanboost.

Enquanto a Porsche confirmou no domingo que entrou com um recurso, recorrendo da desclassificação do sábado, o piloto alemão completa o final de semana em Puebla com duas punições, recebendo uma adição de cinco segundos ao tempo, deixando-o em quarto.

Wehrlein estava inicialmente sob investigação por excesso de uso de potência, geralmente causado por picos de energia ao passar por áreas irregulares, mas agora a FIA corrigiu, anunciando que o problema estava no uso do fanboost.

Sua ativação obrigatória do breve período de potência extra foi julgado como muito tardio, fazendo com que Wehrlein tivesse energia usável insuficiente para atingir o mínimo de 240kW descrito pelo Artigo 37.4 do regulamento desportivo.

Um comunicado da FIA diz: "Os comissários receberam um relatório técnico sobre excesso de potência. Os comissários notaram que não houve uso excessivo de potência, mas sim um uso incorreto do fanboost".

"Os dados técnicos mostram que o piloto ativou o fanboost, mas devido à baixa energia restante no carro, a potência mínima de 240kW não foi atingida. Os dados mostram que a energia máxima de 100kJ não foi completamente usada".

O resultado da investigação foi divulgado mais de três horas após a bandeirada, com a vitória de Edoardo Mortara, que assume a liderança do Mundial. O novo resultado coloca Nick Cassidy, da Virgin, em segundo, e Oliver Rowland, da Nissan, em terceiro.

Com isso, Wehrlein chega a 32 pontos perdidos no mesmo final de semana. No momento, ele é o nono no campeonato, 24 atrás de Mortara. Enquanto o piloto da Porsche participou do pódio e da coletiva pós-corrida, ele estava apenas ciente da investigação.

A Porsche apresentará seu caso na corte de recurso nos próximos dias, as mudanças ao resultado de sábado são improváveis, devido à natureza da rodada dupla do México. A alteração do resultado implicaria na formação dos grupos de classificação para a prova do domingo.

F1 2021: Verstappen SUPERA Hamilton e ABRE na LIDERANÇA; as ANÁLISES do GP da França | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do 'drama' de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.