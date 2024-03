A Fórmula E deu o pontapé inicial do ePrix de São Paulo nesta sexta-feira com um movimentado primeiro treino livre. E ao final dos 30 minutos pela pista do Sambódromo do Anhembi, a Jaguar garantiu uma dobradinha, com Mitch Evans à frente do líder do campeonato, Nick Cassidy.

Completaram o top 10: Edoardo Mortara, Dan Ticktum, Pascal Wehrlein, Max Günther, Jake Hughes, António Félix da Costa, Jehan Daruvala e Norman Nato. Já Sérgio Sette Câmara foi o 11º e Lucas di Grassi foi o 17º.

A sessão de 30 minutos começou com um full course yellow, equivalente da F-E ao SC Virtual, como um teste dos comandos pela direção de prova. Este tempo foi posteriormente compensado no cronômetro.

Após os 10 minutos iniciais, o pole de 2023, Vandoorne, liderava com 01min14s373, à frente de Evans, Vergne, Frijns e Cassidy, enquanto Sette Câmara era o 14º e di Grassi apenas o 22º. Neste momento, os 13 primeiros estavam no mesmo segundo.

Entrando nos 10 minutos finais, a Andretti emplacava uma dobradinha. O atual campeão, Dennis, liderava com 01min13s689, 0s230 à frente de Nato, com Cassidy, Wehrlein e Vandoorne completando o top 5. Di Grassi subia para 17º, a 1s305, logo à frente de Sette Câmara.

No final, a dobradinha foi da Jaguar. Mitch Evans garantiu a ponta com 01min12s555, 0s221 à frente do líder do campeonato, Nick Cassidy. Edoardo Mortara foi o terceiro a 0s541, com Dan Ticktum em quarto e Pascal Wehrlein em quinto. Completaram o top 10: Max Günther, Jake Hughes, António Félix da Costa, Jehan Daruvala e Norman Nato. Já Sérgio Sette Câmara foi o 11º e Lucas di Grassi foi o 17º.

O grid da Fórmula E volta à pista do Sambódromo do Anhembi no sábado para o dia derradeiro do ePrix de São Paulo. Serão três sessões. A primeira é o treino livre 2, às 07h25, seguido da classificação às 09h40 e a corrida às 14h. O TL2 terá transmissão do Bandsports, e as demais, da Band. O Motorsport.com traz a cobertura completa da etapa.

QUAL O SENTIDO de Verstappen ir à ASTON MARTIN? Veja DEBATE

Confira o episódio de estreia do PÓDIO CAST, o novo videocast sobre motociclismo!

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #273 - Quem está fazendo 'hora-extra' na F1?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!