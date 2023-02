Carregar reprodutor de áudio

Estreante na Fórmula E nesta que é a nona temporada da categoria elétrica, o franco-argentino Sacha Fenestraz conquistou sua primeira pole position (veja o grid mais abaixo) neste sábado, a bordo da Nissan e.Dams, para o ePrix da Cidade do Cabo.

Ele superou o alemão Maximilian Gunther, da Maserati, para conquistar a posição de honra no grid da África do Sul. Já a Mahindra, equipe de Lucas di Grassi, abandonou a etapa por causa de preocupações com a suspensão traseira, de modo que o brasileiro amargará prejuízo na tabela.

Com isso, além do companheiro britânico de di Grassi, Oliver Rowland, os pilotos da equipe cliente Abt Cupra, Kelvin van der Linde, da África do Sul, e Nico Muller, da Suíça, também não participam da corrida. Já o brasileiro Sérgio Sette Câmara, da NIO, larga em 18º.

