Da Costa supera Vergne e vence ePrix sul-africano da Fórmula E

Campeão da Fórmula E, o português António Félix da Costa, da Porsche, venceu o ePrix da Cidade do Cabo neste sábado, após grande apresentação na África do Sul. O piloto superou o francês Jean-Éric Vergne, da DS Penske, para triunfar na etapa que antecede o ePrix de São Paulo.

Quem completou o pódio sul-africano foi Nick Cassidy, neozelandês da Envision. O brasileiro Sérgio Sette Câmara, da NIO, terminou em 12º. A categoria elétrica retoma a nona temporada no dia 25 de março, no Sambódromo do Anhembi.

A corrida

Após a largada, o alemão Pascal Wehrlein, da Porsche, atingiu o suíço Sébastien Buemi, da Envision, e abandonou. O ex-Toro Rosso na Fórmula 1 seguiu na prova, mas no fundo do pelotão -- ele ainda chegou em quinto. Outro que se retirou foi o ítalo-suíço Edoardo Mortara, da Maserati.

Com isso, houve o acionamento do safety car. Após a saída do carro de segurança, o pole position Sacha Fenestraz, da Nissan e.dams, perdeu a liderança para Cassidy. Depois, o franco-argelino bateria e abandonaria. Da Costa ultrapassou Nick e assumiu a ponta.

No final, da Costa errou e tanto ele quanto Cassidy foram superados por Vergne. O português deu o troco (vídeo) e triunfou no ePrix sul-africano, que não teve o brasileiro Lucas di Grassi pois a Mahindra se retirou da prova em função de problemas na suspensão traseira do powertrain indiano.

Também não correram o britânico Oliver Rowland, companheiro do paulistano, e os pilotos da Abt Cupra, cliente da Mahindra: Nico Muller, da Suíça, e Kelvin van der Linde, competidor da África do Sul.

Veja o resultado completo do ePrix da Cidade do Cabo da Fórmula E abaixo:

