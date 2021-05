A Fórmula E sua melhor prova do ano até aqui neste sábado, em mais uma edição do ePrix de Mônaco. E em uma prova caótica, tivemos uma grande vitória de António Félix da Costa e terminamos com um novo líder no campeonato: Robin Frijns.

O holandês da Virgin foi o segundo colocado e deu o pulo para a liderança do Mundial devido ao abandono duplo de Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, da Mercedes, que chegaram ao principado em primeiro e segundo na classificação, respectivamente.

Agora, a disputa está bem apertada, com o primeiro colocado, Frijns, e o sexto, Vandoorne, separados por apenas 14 pontos com oito corridas ainda pela frente, nas rodadas duplas de Puebla, Nova York, Londres e Berlim.

Frijns possui 62, contra 57 de De Vries, enquanto os outros dois pilotos que foram ao pódio neste sábado completam o top 4: Evans com 54 e da Costa com 52.

Por outro lado, em mais uma prova sem pontuar, os brasileiros seguem caindo na classificação. Lucas di Grassi é agora o 20º com 13 pontos, uma posição e um ponto a frente de Sérgio Sette Câmara.

Entre os construtores, o abandono duplo da Mercedes esquentou a disputa, já que agora a equipe alemã conseguiu manter a liderança, mas com apenas dois pontos de vantagem para a Jaguar: 105 a 103. E a atual bicampeã, DS Techeetah, não está muito atrás, com 98.

