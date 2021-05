Di Grassi diz que Fórmula E "foi feita" para Mônaco

Lucas di Grassi disse que a Fórmula E “foi feita” para Mônaco e espera que se torne uma etapa permanente no calendário da categoria.

A F-E usou o traçado do GP de Mônaco de Fórmula 1 pela primeira vez neste sábado (08). A corrida contou com seis ultrapassagens para a liderança com o atual campeão Antonio Félix da Costa passando para a eventual vitória apenas no final da volta 26.

Lucas di Grassi considerou "correto" dizer que isso ajudou a curar a imagem pública da categoria de carros elétricos após o polêmico ePrix de Valência.

Di Grassi acrescentou que a corrida mostrou que Mônaco pode ser um bom circuito para ultrapassagens, apesar do sentimento da F1, que produz uma “procissão” no circuito de rua.

"Em termos gerais, as corridas de Fórmula E aqui mostraram que o espetáculo que apresentamos em uma pista como Mônaco não é comparável", disse ao Autosport.

“Não podemos comparar esta corrida com a F1 em termos de ultrapassagens, lutas. A F1 é mais uma procissão."

“Os carros são incrivelmente rápidos, muito mais rápidos e, possivelmente, ainda mais difíceis de guiar."

“Mas a quantidade de show e a quantidade de ultrapassagens que você tem na Fórmula E, é feito apenas para esta pista.”

Norman Nato, Venturi Racing, Silver Arrow 02, Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE07, Pascal Wehrlein, TAG Heuer Porsche, Porsche 99X Electric Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

O brasileiro espera que Mônaco se torne uma etapa permanente no calendário da F-E.

“Com certeza, a corrida foi muito espetacular e as pessoas adoraram", disse.

“Espero que o Príncipe [de Mônaco, Albert] e o organizador da corrida [Automóvel Clube de Mônaco] e a Fórmula E nos coloquem para correr aqui todos os anos porque foi incrível."

“Depois que a pandemia acabar no ano que vem ou com um pouco mais de controle, com mais público será ainda melhor.”

Mitch Evans, que ficou em terceiro em Mônaco, acrescentou que a categoria protagonizou uma "corrida incrível" neste final de semana.

“Não fomos capazes de comparar a Fórmula E de forma justa com a F1 ou outras categorias que correm em algumas das pistas porque sempre corremos em circuitos de Fórmula E personalizados", disse.

“Tenho certeza que todos queriam comparar os tempos de volta, sabemos que é muito longe dos tempos de F1. Mas o retorno que você obtém é uma corrida incrível."

“Estou feliz que tenha saído da maneira [que saiu] e colocou uma luz muito positiva sobre o campeonato", concluiu.

F1 2021: HAMILTON bate VERSTAPPEN e chega à POLE 100; veja debate sobre o grid do GP DA ESPANHA | Q4

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #103: TELEMETRIA - Tudo sobre o GP da Espanha com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.