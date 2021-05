Mesmo tendo largado da pole position, António Félix da Costa, atual campeão da Fórmula E, teve que trabalhar para vencer pela primeira vez na temporada 2020-21, triunfando após uma grande ultrapassagem na última volta em cima de Mitch Evans.

O piloto da DS Techeetah conseguiu evitar o problema de gasto excessivo de bateria que seu rival da Jaguar teve e passou o neozelandês após a saída do túnel, abrindo ainda quase 3s na linha de chegada.

A margem foi exacerbada pela forte defesa que Evans teve que fazer para garantir que cruzaria a linha de chegada sem perder muitas posições por conta da bateria, mas acabou perdendo ainda o segundo lugar para Robin Frijns, da Virgin, por apenas 0s024.

Combinado com as corridas ruins da dupla da Mercedes, que lideravam o campeonato de pilotos até então, o segundo lugar coloca Frijns como o novo líder na marca de metade da temporada 2020-21.

Da Costa saiu da ponta e manteve a posição ao passar pela Sainte Devote, no que indicava que seria uma fase inicial de "procissão" na primeira utilização da configuração completa do circuito de Mônaco.

Largando em segundo, Frijns se manteve próximo do atual campeão e conseguiu assumir a ponta na chegada à Sainte Devote no início da quarta volta, graças a uma saída limpa da última curva.

A partir daí, a batalha pela vitória tornou-se um jogo estratégico, com da Costa e Frijns se intercalando no acionamento do modo ataque, recuperando a posição com a potência extra.

Parecia que Frijns estava a caminho da vitória quando, na segunda metade da corrida de 24 voltas, ele havia aberto uma vantagem de 1s4 para da Costa ao final da primeira ativação do modo ataque.

Mas, na volta seguinte, ele ativou o modo ataque novamente ao usar o lado externo do traçado na saída da praça do Cassino, indo parar atrás de Maximilian Guenther. Frijns passou Gunther, mas aí teve que passar novamente da Costa, o que fez de modo limpo na chegada à Nouvelle Chicane, assumindo a posição antes da zona de frenagem.

Da Costa foi para o segundo modo ataque e voltou ao traçado ao lado de Evans, e eles lutaram pela posição na Mirabeau e o hairpin Loews. Foi da Costa que se sobressaiu, usando o resto de sua potência para reduzir a vantagem criada por Frijns, devolvendo a ultrapassagem na saída do túnel.

Mas na perseguição, Evans teve uma ótima saída da curva final, usando o modo ataque para passar Frijns pelo segundo lugar na chegada à Sainte Devote. Evans manteve o bom momento e assumiu a ponta ao ultrapassar da Costa do lado de fora da apertada Beau Rivage.

Um safety car tardio, acionado devido ao abandono de René Rast na subida para a praça do Cassino após um toque com Nick Cassidy, acabou atrapalhando os planos do piloto da Jaguar.

Com 1% a menos de bateria que seus rivais na relargada, ele perdeu sua pequena vantagem e teve que se defender com tudo. Mas não conseguiu segurar Da Costa em uma ultrapassagem fantástica na última volta.

O português caçou Evans através do túnel e conseguiu uma boa posição para pular para a liderança antes da Nouvelle Chicane.

Evans, que basicamente teve que se arrastar até o final com níveis críticos de energia, acabou ainda sendo ultrapassado por Frijns, enquanto Jean-Éric Vergne superou problemas com Evans e Gunther ao longo da corrida para garantir o quarto lugar.

Atrás de Guenther, uma corrida mais quieta para Oliver Rowland, da Nissan, garantiu ao britânico a sexta posição, à frente de Sam Bird da Jaguar. Os pontos de Evans e Bird reduziram a vantagem da Mercedes no campeonato para apenas dois pontos.

A segunda Virgin, de Nick Cassidy, foi o oitavo, enquanto Andre Lotterer foi o nono após largar em 19º, enquanto Alex Lynn foi o décimo, logo a frente de Lucas di Grassi, enquanto Sérgio Sette Câmara foi o 16º após sair em 24º. Já a dupla da Mercedes, Nyck de Vries e Stoffel Vandoorne, tiveram um abandono duplo.

Com isso, Robin Frijns é o novo líder do campeonato, com 62 pontos contra 57 de Nyck de Vries, 54 de Mitch Evans e 52 de António Félix da Costa.

A F-E tira agora um mês e meio de férias, retornando em 19 de junho com a rodada dupla do ePrix do México, em Puebla, iniciando a reta final da temporada com provas ainda em Nova York, Londres e Berlim.

