Oliver Rowland foi o mais rápido dos seis pilotos da Super Pole na classificação para a corrida de domingo do ePrix de Puebla da Fórmula E. O britânico bateu Pascal Wehrlein e larga da pole após cinco corridas longe do lugar mais alto do grid.

É a segunda pole position do piloto e da e.dams na temporada, a última havia sido conquistada na primeira corrida da etapa de Roma. Os brasileiros Lucas Di Grassi, vencedor do sábado, e Sérgio Sette Câmara terminaram em 13º e 16º, respectivamente.

O Grupo 1 começou semelhante ao treino do dia anterior. Ninguém queria ser o primeiro a abrir volta e os seis carros ficaram quase juntos, mas menos "bagunçados". Stoffel Vandoorne, da Mercedes, anotou a volta mais rápida entre eles.

Lucas Di Grassi e o Grupo 2 foram à pista logo depois e, assim como na última qualificação, todos os carros superaram os tempos do pelotão anterior.

Em seguida, vez do Grupo 3. Rowland, Alex Lynn e Wehrlein conseguiram se colocar entre o top 6 provisório e tiraram Di Grassi da disputa. Ele terminou na 13ª posição.

O Grupo 4, de Sérgio Sette Câmara, encerrou a primeira parte do treino. Nenhum de seus pilotos conseguiu a classificação, com o brasileiro em 16º. Passaram à Super Pole Jake Dennis, Oliver Rowland, Jean-Éric Vergne, Alex Lynn, Pascal Wehrlein e Edoardo Mortara.

Super Pole

Mortara foi o primeiro dos seis aspirantes à pole position a marcar volta, com um tempo de 1:23.886, superado por Wehrlein (1:23.771). Lynn não conseguiu baixar o tempo do alemão e anotou 1:23.823.

Pascal era o piloto a ser batido no momento. Vergne (1:23.950) não conseguiu, mas Rowland (1:23.579) superou o alemão pela primeira colocação. Restava agora esperar o desempenho de Dennis. No entanto, ele errou e cravou 1:24.154, longe de disputar a ponta. Pole confirmada para o britânico da e.dams.

A Corrida 2 do ePrix de Puebla será às 18h no horário de Brasília e a TV Cultura transmite na TV aberta.

Em breve o grid de largada completo

Verstappen SUPERA Hamilton e ABRE na LIDERANÇA; as ANÁLISES do GP da França | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: Qual é o tamanho do "drama" de Bottas e Mercedes em 2021?

Your browser does not support the audio element.