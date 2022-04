Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E possui um novo líder após a rodada dupla do ePrix de Roma. Com um quarto lugar no sábado e a segunda posição neste domingo, o bicampeão Jean-Éric Vergne assumiu a ponta, destronando Edoardo Mortara, da Venturi.

Vergne tem 60 pontos, e vê o top 3 bem próximo: terceiro colocado neste domingo, Robin Frijns está com 58 e Stoffel Vandoorne tem 56.

Enquanto isso, Mitch Evans, que teve um final de semana perfeito, vencendo as duas corridas em Roma, escalou a classificação. Após iniciar a etapa com apenas um ponto, conquistado em Diriyah, agora ele possui 51, ocupando a quarta posição. Líder do Mundial até ontem, Mortara caiu para quinto com 49, devido ao abandono hoje.

Entre os brasileiros, Lucas di Grassi é o nono com 29 pontos, enquanto Sérgio Sette Câmara segue sem pontuar no ano.

Apesar de um final de semana complicado, a Mercedes lidera o Mundial de Construtores, com 94 pontos, nove a mais que a Porsche, enquanto a Techeetah, do líder Vergne é a terceira com 80. A Venturi, de Mortara e di Grassi, é a quarta com 78 e a Jaguar fecha o top 5 com 73.

A Fórmula E volta no final do mês com mais uma edição do ePrix de Mônaco, com transmissão da TV Cultura e do SporTV.

Confira a situação do Mundial de Pilotos após o ePrix de Roma:

Mundial de Construtores após o ePrix de Roma:

