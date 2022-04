Carregar reprodutor de áudio

A Fórmula E terá que aguardar mais um pouco para retornar ao Canadá pela primeira vez desde o último ePrix de Montreal em 2017. A etapa de Vancouver, que faria sua estreia neste ano, foi cancelada devido a problemas com os alvarás de funcionamento, mas a organização do evento afirma que a prova será adiada para 2023.

O ePrix de Vancouver seria o ponto focal do Festival E-Fest, um fim de semana dedicado à sustentabilidade no esporte a motor, no setor automotivo e no mundo dos negócios em geral. O festival e a corrida aconteceriam na área de False Creek em Vancouver, que já recebeu etapas da CART e da Champ Car entre 1990 e 2004.

Mas veículos de imprensa do Canadá noticiaram que a corrida não havia recebido os alvarás de funcionamento corretos para a realização do evento. Isso forçou o Grupo OSS a cancelar o evento, passando a focar em sua execução para 2023.

"Após intendas revisões com a cidade de Vancouver, o Grupo OSS teve que tomar a decisão incrivelmente difícil de adiar o E-Fest até 2023. A cidade apoia totalmente o adiamento. Entregar um evento de nível mundial é o mais importante para a organização".

"Vamos entrar em contato com os portadores de ingresso para informar suas opções".

O ePrix de Vancouver seria realizado em 02 de julho, antes da rodada dupla de Nova York em 16-17 de julho e duas provas em Londres em 30-31 de julho. A saída de Vancouver deixa um vácuo de quase seis semanas sem corridas entre Jacarta, em junho, e os Estados Unidos.

Ainda não se sabe se Vancouver será substituído para 2022 ou se será removido do campeonato. Salvo novas mudanças, a temporada 2022 terminará em Seul, com a F-E visitando a Coreia do Sul pela primeira vez em 13-14 de agosto.

Com Vancouver ficando para 2023, a prova estrearia junto com a Cidade do Cabo, que inicialmente receberia uma etapa na África do Sul neste ano, mas que também foi adiada. E a F-E pretende também realizar uma prova na cidade indiana de Hyderabad no próximo ano, mas com novos detalhes ainda a serem revelados.

Apesar da expectativa de iniciar a próxima temporada ainda em 2022, a Fórmula E precisou adiar a abertura do campeonato para janeiro de 2023, dando às equipes mais um mês para trabalharem em cima do Gen3, a nova geração de carros.

