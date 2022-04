F-E: Evans conquista segunda vitória no E-Prix de Roma

Carregar reprodutor de áudio

O neozelandês Mitch Evans, da Jaguar, conquistou uma vitória dupla no E-Prix de Roma. Após escalar o pelotão no sábado, Evans ativou o Modo de Ataque nos minutos finais para tirar a vitória de Jean-Eric Vergne (Techeetah).

Com um Modo de Ataque de oito minuto, Evans esperou chegar no fim da corrida para utilizá-lo. A Jaguar teve sorte da direção de prova adicionar mais tempo para o E-Prix após o Safety Car da batida de Alexander Sims. Caso terminasse a prova sem usar o Modo de Ataque, o neozelandês seria punido.

Evans ativou o Modo de Ataque na 20ª volta do E-Prix de Rome e teve oito minutos de uso sem parar. Ele perdeu uma posição para Vergne após passar no trecho de ativação, mas, tirando o máximo do desempenho extra, Evans rapidamente recuperou a posição.

Evans tomou o controle e começou a abrir vantagem, mas nos minutos finais um novo Safety Car foi acionado após um toque entre Sam Bird e Nick Cassidy.

Cassidy conseguiu sair por conta própria do muro, deixando que Evans e Vergne lutassem livremente na volta final do E-Prix de Roma.

Jean-Eric Vergne, DS Techeetah, DS E-Tense FE21 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Evans tinha 2% de energia a mais no seu carro, o que deu tranquilidade para que o neozelandês abrisse uma distância contra Vergne, garantindo uma "dobradinha" de vitórias no fim de semana. O pódio foi completado por Robin Frijns.

Fecharam o top 10, respectivamente: Andre Lotterer, Stoffel Vandoorne, Pascal Wehrlein, Oliver Turvey, Lucas di Grassi, Sébastien Buemi e Oliver Askew.

Resultados: