A primeira classificação do ano da Fórmula E aconteceu em terras brasileiras. Com a temporada 2024/2025 sendo iniciada em São Paulo, a pole 'de abertura' ficou com o atual campeão da temporada 10, Pascal Wehrlein.

A largada da corrida acontece a partir das 14h (Brasília) deste sábado.

Grupo A

Entre os primeiros a irem à pista, Jake Dennis, Antonio Felix da Costa, Oliver Rowland e Jean-Eric Vergne avançaram para o 'mata-mata'.

Grupo B

A segunda 'rama' de pilotos a disputar as quatro vagas no duelo contou com Mitch Evans tendo problemas no carro logo no início da sessão. O piloto da Jaguar precisou abandonar e causou uma longa bandeira vermelha. Avançaram, Pascal Wehrlein, Edoardo Mortara, Maximilian Gunther e Norman Nato.

Mata-mata

O primeiro duelo aconteceu entre Rowland e Da Costa, com o piloto da Nissan avançando. Já no segundo confronto, Dennis superou Vergne. Terceiro duelo foi vencido por Guenther diante de Mortara. De forma extremamente apertada, Wehrlein foi mais rápido que Nato.

A primeira semifinal entre Dennis e Rowland foi vencida pelo piloto da Nissan pela diferença de 0s001. O segundo duelo foi vencido pelo atual campeão. Com isso, a decisão da pole ficou entre Rowland e Pascal.

