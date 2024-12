Sergio Sette Câmara não fará parte do grid da Fórmula E para a temporada 24-25. Na verdade, ele atuará como piloto de teste e reserva da Nissan. Porém, sua saída da Kiro não foi tão "transparente" quanto o mesmo gostaria que tivesse sido.

Em conversa com o Motorsport.com, o brasileiro foi sincero ao dizer que toda a situação foi tratada de maneira "pouco profissional" pela antiga equipe. Sette Câmara esteve presente no grid nas últimas quatro temporadas elétricas - as duas últimas tendo sido com a NIO 333, antes dela se tornar ERT e, agora, Kiro, pelo novo investimento norte-americano.

Essa nova situação transformou a equipe em cliente, tendo passado a usar o trem de força da Porsche vencedor e, enquanto Dan Ticktum continou na equipe, o assento de Sette Câmara foi dado para David Beckmann.

O brasileiro está acompanhando a Nissan no e-Prix em São Paulo, que abre a temporada da F-E, e conversou com o Motorsport.com, defendendo que não está 100% certo do motivo pelo qual não foi mantido no time e "a razão pela qual ele não está no grid não é transparente".

"A ideia era que nós usaríamos o trem de força da Porsche e a dupla seria mantida", começou a explicação. "Eu não estava interessado em continuar com aquela estrutura na ERT, eu estava apenas interessado se teríamos um trem de força melhor, porque eu estava cansado de pilotar um carro não competitivo".

"Os meses se passaram, eu pensei que ambos os pilotos não renovariam, mas a Porsche quis colocar um de seus pilotos no outro carro".

No entanto, Alex Hui, chefe da Kiro, mantém a posição de que houve "zero pressão por parte da Porsche" para assinar com Beckmann e a decisão foi tomada completamente baseada no desempenho do piloto.

"[A decisão foi anunciada] muito tarde, eles continuaram adiando isso. Foi muito frustrado, eu nunca vi algo sendo lidado de maneira tão antiprofissional", disparou Sette Câmara.

"Eu acho que eles sabiam que não iriam me manter. Mesmo durante os testes em Jarama, eles disseram que eu não iria pilotar, mas que ainda haviam uma chance. Veja quanto tempo eles demoraram para anunciar tudo, a maneira como tudo foi lidado, eu não gostei nem um pouco".

