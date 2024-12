A abertura da temporada da Fórmula E acontece em São Paulo neste sábado (7) e Lucas di Grassi começa o fim de semana com um grande problema. O controle de tração do brasileiro está fora do regulamento e, desta maneira, ele precisará completar a problema com o equipamento desligado.

O piloto da Lola Yamaha foi avisado que o sistema está funcionando acima do permitido e, desta maneira, teria vantagem sobre os outros participantes.

Para lidar com a situação, a equipe terá que desligar o controle de tração para a corrida, visando não comprometer completamente o fim de semana. No entanto, o desafio será ainda maior para o experiente competidor.

Lucas participa normalmente da classificação, defendendo as cores da equipe ao lado de Zane Maloney, que estava competindo na Fórmula 2 antes de trocar por carros elétricos.

