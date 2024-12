A Fórmula E abriu oficialmente a temporada 2024/25 na tarde desta sexta-feira, com o primeiro treino livre para o ePrix de São Paulo. E em uma sessão marcada pelo calor no Sambódromo do Anhembi, a Nissan garantiu uma dobradinha, com Oliver Rowland à frente de Norman Nato.

Completaram o top 10: Jake Dennis, Edoardo Mortara, Taylor Barnard, Mitch Evans, Robin Frijns, António Félix da Costa, Pascal Wehrlein e Nick Cassidy. Lucas di Grassi foi o 14º após ter uma boa volta cancelada por exceder limites de pista.

A sessão, com 40 minutos de duração, começou com pouco movimento na pista, e Lucas di Grassi e Zane Maloney aproveitaram para sair cedo e adquirir mais quilometragem com seu novo carro Lola Yamaha. Após cinco minutos, o brasileiro era o líder com 01min13s364, apenas 0s021 à frente do companheiro de equipe.

Quando o treino chegava à metade, o Gen3 Evo já mostrava seu potencial, baixando em mais de 3s o tempo da pole do ePrix de março deste ano. Robin Frijns liderava com 01min10s632, apenas 0s022 à frente de Pascal Wehrlein. Edoardo Mortara, Oliver Rowland e Sébastien Buemi fechavam o top 5, enquanto di Grassi era o 12º, a 2s6. Neste momento, nem todos os pilotos faziam voltas acionando potência máxima do carro.

A sessão foi encerrada com 01min30s ainda no relógio, após Mitch Evans ficar com sua Jaguar parada na pista.

Com isso, Oliver Rowland foi o mais rápido com 01min10s162. Em uma dobradinha da Nissan, Norman Nato ficou com a segunda posição, a apenas 0s008. Jake Dennis foi o terceiro, com Edoardo Mortara em quarto e Taylor Barnard em quinto. Completaram o top 10: Mitch Evans, Robin Frijns, António Félix da Costa, Pascal Wehrlein e Nick Cassidy. Lucas di Grassi vinha para fazer uma boa volta, mas teve seu tempo deletado por exceder o limite de pista e, com isso, terminou em 14º.

A Fórmula E tem um sábado movimentado no Sambódromo do Anhembi, para encerrar o ePrix de São Paulo, etapa inaugural da temporada 2024/25. O dia começa às 07h30 com o treino livre 2, seguido da classificação às 09h40 e a corrida às 14h, com transmissão do Grupo Band em TV aberta e fechada.

Confira o resultado final do TL1 do ePrix de São Paulo da F-E:

Volte em instantes

LANDO LIDERA 1-2 na 6ª em que DRUGO BATE ALONSO. Max SOFRE pós-GUERRA com RUSSELL! Pérez e BORTOLETO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Derrota de Norris para Leclerc na briga pelo vice de 2024 será "vergonha"?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!