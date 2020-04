O calendário da temporada 2019/20 da Fórmula E acaba de sofrer mais um impacto. Marcado para o dia 06 de junho, a primeira prova da categoria em solo indonésio, na capital Jacarta, foi oficialmente adiada devido ao aumento da epidemia global causada pelo Covid-19, se juntando às etapas de Roma e Sanya.

O eP de Jacarta já estava sofrendo com a organização, após autoridades obrigarem a prova a trocar de local para a pista, devido à preocupações com a sede original, patrimônio histórico. Mas, poucos dias depois, o governo do país voltou atrás, permitindo a corrida no Monumento Nacional.

Em um comunicado lançado na madrugada desta quarta-feira, a categoria explicou sua decisão: "Seguindo instruções do Governador de Jacarta, Anies Baswedan - e em consulta conjunta com a Fórmula E, a FIA, a Ikatan Motor Indonésia e o Comitê Organizador do ePrix de Jacarta (CO) - não será possível realizar a prova em Jacarta na data originalmente marcada, 06 de junho de 2020".

"Devido à epidemia causada pelo Covid-19 e o crescente número de casos na Indonésia e em Jacarta, a decisão tomada é a que foi vista como a mais responsável, para proteger a saúde e garantir a segurança dos envolvidos com o campeonato e o público".

"Nós continuaremos monitorando a situação com as autoridades e o comitê organizador da prova, para verificar a possibilidade de remarcar a prova em outra data".

Valência surge como possível substituta

Segundo apuração do Motorsport.com, a vaga deixada em aberto pelo eP de Roma em 04 de abril está sendo guardada pela F-E para a possível realização de uma corrida no Circuito Ricardo Rormo em Valência. Todos os carros da categoria foram levados ao local de testes da pré-temporada logo após a última corrida, em Marraquexe.

Alberto Longo, co-fundador da F-E, reconheceu que existe a possibilidade de fazer corridas em circuitos permanentes ao invés de circuitos de rua para diminuir o impacto dos cancelamentos na temporada.

Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

Ele afirmou: "Com o crescente número de casos do Covid-19 em países onde a Fórmula E possui eventos marcados, estamos avaliando planos que reduzem o impacto do coronavírus e mantém o maior número de corridas no calendário para a sexta temporada. É uma situação em andamento, que se desenvolve a cada dia e nos mantemos realistas e flexíveis na adoção de medidas alternativas, que serão comunicadas no momento ideal".

"Essas alternativas podem incluir etapas duplas em eventos marcados, correr em circuitos permanentes e correr com portões fechados se necessário, sempre seguindo os conselhos das autoridades locais".

Devido o grande número de casos do Covid-19 na Coreia do Sul, a prova inaugural do eP de Seul, que seria realizado antes de Jacarta, em 03 de maio, também está seriamente ameaçada.

O eP de Paris, marcado para 18 de abril, também pode estar em risco após o anúncio de que as 24 Horas de Le Mans de motos também foi adiada, de 18 e 19 de abril para 05 e 06 de setembro.

