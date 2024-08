Fórmula E anuncia venda de ingressos para o ePrix de São Paulo

A Fórmula E anunciou nesta quarta-feira que a venda de ingressos para o ePrix de São Paulo, que abre a 11ª temporada da história da categoria, começa no próximo dia 21 de agosto, com valores a partir de R$167,50.

O ePrix no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo (SP), será realizado em 7 de dezembro e a comercialização será feita em parceria com a Fever.

A lista de espera para a pré-venda já está aberta por meio do site oficial e oferece aos fãs a oportunidade de um preço exclusivo nos ingressos a partir de 20 de agosto. Mais informações e ingressos estão disponíveis na Fever e em www.fiaformulae.com/saopaulo

A Fórmula E já correu duas vezes na capital paulista. A primeira, em 2023, vencida pelo neozelandês Mich Evans e na deste ano, no mês de março, o britânico Sam Bird ganhou com sua NEOM Mclaren na curva final.

O Brasil contou no grid com dois pilotos na última temporada: Lucas di Grassi, campeão da terceira temporada, e Sérgio Sette Câmara. O jovem Caio Collet correu um fim de semana na F-E como substituto.

"É sempre uma honra correr na minha cidade natal, e ter a chance de fazer isso duas vezes este ano é realmente especial", disse di Grassi. "A energia e o apoio dos fãs locais são incomparáveis e tornam este fim de semana muito especial dentro e fora da pista''.

''Já estamos animados para a temporada 11 e o trabalho duro para a empolgante era GEN3 Evo está a todo vapor. Mal posso esperar para a Fórmula E iluminar as ruas de São Paulo para o que tenho certeza será uma abertura de temporada emocionante".

"A vitória do ano passado em São Paulo foi um destaque da minha carreira. Significou muito que, juntos como equipe, pudéssemos trazer para casa um troféu – a primeira vitória para a NEOM McLaren Formula E Team e a primeira vitória totalmente elétrica para a McLaren Racing", contou Sam Bird.

O famoso Sambódromo do Anhembi receberá 22 pilotos de 11 equipes para a prova, que tem uma das retas mais rápidas do campeonato. Todas as arquibancadas terão vista para o grid de largada, já que a corrida começará no local principal da passarela do samba, onde as escolas dão seu show todos os meses de fevereiro.

Será a primeira vez que o novo carro, o GEN3 EVO, será testado em público, capaz de ir de 0 a 100 km/h em apenas 1,82 segundos – 36% mais rápido que o atual GEN3.

Além de toda a ação na pista, os fãs também terão a chance de aproveitar um dia inteiro de entretenimento fora das pistas para toda a família. A Allianz Fan Village - o festival imersivo de fãs da Fórmula E no coração de cada ePrix - estará de volta com força total, oferecendo música ao vivo, uma arena de jogos e oportunidades de autógrafos com os pilotos.

Os testes para a temporada 11 serão realizados de 4 a 7 de novembro de 2024 em Valência, na Espanha. Os fãs no Brasil poderão assistir à ação ao vivo da corrida no canal aberto TV Bandeirantes, com todas as outras sessões transmitidas ao vivo pela Band Sports, Band Play e Bandsport.br no dia 7 de dezembro de 2024.

MARI BECKER faz raio-x da F1 '24, avalia Drugo e Bortoleto, SE EMOCIONA ao citar mãe e lembra CAUSOS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #295 – O que mais surpreende na F1 2024? Debate com Fred Sabino, da Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!