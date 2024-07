A Abt Formula E confirmou que Lucas di Grassi permanecerá com a equipe na próxima temporada, quando usará o powertrain Lola/Yamaha pela primeira vez na Fórmula E.

A carreira de Di Grassi no campeonato dos carros totalmente elétricos tem sido sinônimo de Abt, tendo corrido pela marca alemã por um período de sete anos, o que incluiu a conquista do título de pilotos de 2016/2017.

O brasileiro voltou à Abt no início da temporada 2023/24 após dois anos afastado, mas lutou para igualar o desempenho do companheiro de equipe Nico Muller nesta temporada, terminando 48 pontos atrás depois de apenas três resultados entre os 10 primeiros.

Di Grassi, no entanto, esteve envolvido nos testes do novo trem de força Lola/Yamaha e da nova máquina Gen3 Evo, ambos estreando na F-E na próxima temporada.

"A Abt é minha família. Vivi os melhores momentos da minha carreira lá e tenho total confiança nas pessoas que trabalham duro todos os dias para alcançar o sucesso, então estou feliz que também estamos enfrentando os novos desafios juntos”, disse di Grassi, que embarcará em sua 11ª temporada na Fórmula E.

“É um projeto muito emocionante com pessoas que sabem o que é preciso para ter sucesso na Fórmula E, ao lado de duas marcas renomadas, Lola e Yamaha, com uma riqueza de herança no automobilismo e proezas técnicas.

“Temos algumas semanas ocupadas pela frente. Juntos, faremos tudo o que pudermos para ter sucesso o mais rápido possível.”

Photo by: Abt/Lola

A temporada 2024/2025 marcará o retorno da Lola a um campeonato mundial de monopostos, tendo sido ressuscitada pelo empresário britânico e piloto da IMSA Till Bechtolsheimer, que comprou o nome e os ativos restantes em 2022, após a marca ter entrado em administração.

O projeto da Fórmula E foi liderado por Mark Preston, um craque do automobilismo que esteve envolvido por décadas na F1, enquanto na Fórmula E, ele foi diretor de equipe na Techeetah quando o time conquistou três títulos de pilotos com Jean-Eric Vergne (duas vezes) e António Felix da Costa entre 2017-2020.

Apesar de ainda não ter entrado na pista, o fabricante britânico já se comprometeu com o conjunto de regras Gen4 que será implementado antes da temporada 2026/2027.

"Ter um piloto com tanta experiência, habilidade e dedicação como Lucas é um grande impulso como um novo fabricante entrando na categoria", disse o diretor de automobilismo da Lola Cars, Preston.

"Esses atributos, combinados com seu relacionamento existente com a Abt, fazem de Lucas a pessoa ideal para ter ao volante em nosso retorno ao automobilismo.

"Seu conhecimento e feedback durante os testes já provaram ser inestimáveis ​​e estamos ansiosos para entrar na pista juntos na 11ª temporada."

Foi confirmado no início deste mês que Muller deixaria Abt, o piloto suíço deverá se juntar à Andretti, com Abt devendo anunciar seu substituto e companheiro de equipe de di Grassi no devido tempo.

