F-E: Muller irá substituir Nato na Andretti na próxima temporada

Depois de muitas semanas de especulação, Nico Muller foi confirmado na equipe da Andretti na Fórmula E para a temporada de 2024-25, substituindo o atual titular Norman Nato.

Nesta terça-feira, o piloto suíço foi formalmente confirmado na equipe e anunciou que deixará a Abt. É importante lembrar que Muller passou duas temporadas com a equipe alemã e teve um desempenho que chamou a atenção.

Nico terminou 48 pontos na frente do companheiro de equipe, Lucas Di Grassi. Em comparação, Nato, que ficou com a Andretti por apenas uma temporada, subiu ao pódio uma única vez e ficou cinco pontos atrás de Muller, apesar de estar em uma equipe geralmente melhor.

Na temporada de 2022-23, Jake Dennis conquistou o campeonato com a Andretti, enquanto Pascal Wehrlein venceu este ano, pilotando pela TAG Heuer Porsche.

"Estou muito animado para me juntar à equipe Andretti Formula E. É uma equipe que tem visto sucesso desde o início do campeonato, particularmente na era Gen3 em sua parceria com a Porsche Motorsport", disse Muller.

"Trabalhar com Jake [Dennis], um ex-campeão mundial, é uma honra e estou ansioso pela oportunidade".

"Vou dar o meu melhor para contribuir com o sucesso da equipe e espero almejar alguns pódios e minha primeira vitória na Fórmula E – essa é a meta. Mal posso esperar para começar".

Muller chega à Andretti depois de ter sido relacionado à vaga na Porsche e, inclusive, conduziu o carro durante testes privados para a marca alemã no início de 2024.

A testagem aconteceu depois dos questionamentos sobre o desempenho de Antonio Felix da Costa, que teve dificuldades de manter o ritmo durante a abertura. A partir de então, surgiram rumores de que ele poderia ser demitido pela Porsche.

No entanto, após vencer quatro de cinco corridas na última temporada, o português conseguiu garantir a continuação de seu contrato para 2024-25. Mas, a questão segue para 2025-26, já que Da Costa disse que gostaria de voltar a competir na WEC, World Endurance Championship.

Ao comentar a chegada de Nico à Andretti, o CEO da empresa, Michael Andretti, disse:

"Temos grandes expectativas para a 11ª temporada e estamos confiantes de que adicionar um piloto do calibre de Nico nos ajudará a obter resultados".

"Sua experiência e sucesso na F-E e em inúmeras outras séries de corrida altamente respeitadas serão essenciais à medida que continuamos a aumentar a profundidade de nossa lista de pilotos".

"Estamos ansiosos para ver o que Nico pode fazer enquanto continuamos nossa busca por vitórias e campeonatos mundiais".

