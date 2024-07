Chegou a hora! A Fórmula E viaja para Londres neste fim de semana, com a capital britânica recebendo a rodada dupla que definirá o grande campeão da temporada 2024.

O ExCeL London recebe a 15ª e 16ª corridas da temporada e, com 58 pontos em jogo ao longo de todo o fim de semana, sete pilotos chegam à final matematicamente vivos na briga pelo título.

Mesmo com uma passagem desastrosa por Portland, Nick Cassidy lidera o campeonato com 167 pontos, 12 à frente de seu companheiro de Jaguar, Mitch Evans, que está empatado com Pascal Wehrlein, da Porsche. O outro carro da equipe alemã, de António Félix da Costa, vem em quarto com 134.

Sem disputar a etapa de Portland devido a uma doença, Oliver Rowland segue vivo na briga em quinto com 131 pontos, logo à frente de Jean-Éric Vergne com 129 e Jake Dennis com 122.

Entre os brasileiros, Sérgio Sette Câmara é o melhor posicionado em 19ª com 11 pontos, enquanto Lucas di Grassi é apenas o 24º, com dois tentos.

Confira a programação da Fórmula E em Londres:

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-Feira 12h55 Bandplay / Band.com.br Treino Livre 2 Sábado 05h55 Bandplay / Band.com.br Classificação 1 Sábado 08h20 Bandsports / Band.com.br Corrida 1 Sábado 13h00 Bandsports / Band.com.br Treino Livre 3 Domingo 05h55 Bandsports / Band.com.br Classificação 2 Domingo 08h20 Bandsports / Band.com.br Corrida 2 Domingo 13h00 Bandsports / Band.com.br

SCHUMACHER abre o jogo sobre conversas para VOLTAR À F1 e responde sobre MASSA, Senna e Brasil

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

NASR conta DETALHES da saída da F1, analisa Drugo, diz QUANTO CUSTA vaga no grid e exalta IMSA e WEC

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!